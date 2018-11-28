Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı28 Kasım 2018 Çarşamba 19:05
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırının, Kabil'in Dispiçeri bölgesinde yabancı bir güvenlik şirketinin girişinde yaşandığını söyledi.
Rahimi, saldırıda kayıp olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.
Görgü tanıkları, intihar saldırganının G4S adında bir yabancı güvenlik şirketini hedef aldığını bildirdi.
Bölgeden silah sesleri duyulurken olay yerine giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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