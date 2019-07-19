Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı
Afganistan’daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırıdüzenlendi.19 Temmuz 2019 Cuma 09:40
Afganistan’daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırıdüzenlendi. Patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Kabil Üniversitesinin girişinde bir patlama meydana geldi. Kabil polisine göre, araç içine yerleştirilen bomba, sınav için erken saatlerde okula gelen öğrencilerin arasında infilak etti. Sağlık Bakanı Sözcüsü Vahidullah Mayar, “Olayda 8 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve 33 kişi yaralandı” dedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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