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Kabe’ye 1913 yılında giden kıspet bulunacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olan Yücel Yılmaz, katıldığı 658.

09 Temmuz 2019 Salı 13:46
Kabe’ye 1913 yılında giden kıspet bulunacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı olan Yücel Yılmaz, katıldığı 658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde, 1913 yılında Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın ve Hacı Kara Mehmet Ağa’nın Kabe’ye gönderilen kıspetlerini bulup, müzede sergilemek istediklerini söyledi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, 658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ni Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda izledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçilerine de desteğini esirgemeyerek zaman zaman onlara destek olmak için yanlarına giden Başkan Yılmaz’a Kırkpınar’da ilgi büyük oldu.



1913 Yılında Kâbe’ye giden kispet bulunacak


Güreşlerin sonunda gazetecilerin sorularını değerlendiren Başkan Yücel Yılmaz, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın, 1913 yılında Hacı Kara Mehmet Ağa ile Kabe’ye gönderdiği ve o dönem Kabe’nin duvarına asılan kıspetini aradıklarını söyledi. Değerlere sahip çıkmak için müzeler oluşturmaya başladıkları bilgisini veren Başkan Yılmaz, "Balıkesir’de Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anısını yaşatmak istiyoruz. Aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin tarihi müzesine çok yakışır o yüzden kıspeti bulacağız. 47 belediye, 158 meclis üyemizle birlikte Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne devam ediyoruz. Şu anda 7 müracaatımız var; Antalya’dan toplu halde Büyükşehir ve 6 ilçe belediyelerimizle beraber sayımız daha da artacak. Hem büyükşehirlerimizden hem de güreş düzenleyen ilçe belediyelerimizden oldukça büyük destek görüyoruz. Amacımız, buradaki siyaset üstü birlik ve beraberliği Türkiye’nin geneline yayarak, bizim manevi ve milli sporumuz olan yağlı güreşleri hem kamuoyuna hem dünyaya tanıtmak ve yaşatmak” dedi.



"Genç güreşçilerimizi destekliyoruz"


5-7 Temmuz günleri arasında gerçekleştirilen güreşlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Yağlı Güreş Altyapı Takımından minik 2 boyunda Necip Bülbül ikinci, teşvik 2 boyunda Yusuf Can Aktaş üçüncü olarak kürsüye çıktı. Teşvik 1 boyunda Furkan Elagöz, ayak boyunda Mustafa Tığlı ve büyük orta boyunda Yunus Karabay ise çeyrek finale çıkarak güreşlere veda etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:46
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