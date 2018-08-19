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Kabe’nin örtüsü yenileniyor

Kabe'nin örtüsü ekipler tarafından değiştirilmek üzere sökülmeye başlandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:34
Kabe’nin örtüsü yenileniyor

Kabe'de son saylarını sürdüren hacı adayları, vakfe için yarın Arefe gününde Arafat'a çıkacak. Mekke’de büyük bir ekip tarafından aylarca süren çalışmalar sonucunda hazırlanan Kabe'nin örtüsü (Kisve-i Şerif) yarın değiştirilecek.

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen Kabe örtüsünün değiştirilme işlemi saatler sürüyor. Arefe akşamı değiştirilmeye başlanan Kabe örtüsü, bayram sabahına kadar değiştirilmiş oluyor. Saf ipek ve 4 altın parçadan oluşan 47 metre uzunluğundaki Kabe örtüsünün üzerinde altın ve gümüş işlemeli ayet ve dualar da bulunuyor.

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Suudi Arabistan resmi kaynaklarına göre, bu yıl hac ibadeti yapmak üzere hava, kara ve deniz yollarıyla Mekke’ye toplam 1 milyon 991 bin 673 hacı adayı geldi. Suudi Arabistan dışından gelen hacı adayı sayısının 1 milyon 753 bin 782, uçakla gelen hacı sayısının 1 milyon 652 bin 40, deniz yoluyla gelen hacı adayı sayısının 16 bin 163, kara yolu ile gelen hacı adayının sayısının ise 85 bin 579 olduğu açıklandı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:34
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