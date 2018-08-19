Kabe’nin örtüsü yenileniyor

Kabe'de son saylarını sürdüren hacı adayları, vakfe için yarın Arefe gününde Arafat'a çıkacak. Mekke’de büyük bir ekip tarafından aylarca süren çalışmalar sonucunda hazırlanan Kabe'nin örtüsü (Kisve-i Şerif) yarın değiştirilecek.

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen Kabe örtüsünün değiştirilme işlemi saatler sürüyor. Arefe akşamı değiştirilmeye başlanan Kabe örtüsü, bayram sabahına kadar değiştirilmiş oluyor. Saf ipek ve 4 altın parçadan oluşan 47 metre uzunluğundaki Kabe örtüsünün üzerinde altın ve gümüş işlemeli ayet ve dualar da bulunuyor.

Suudi Arabistan resmi kaynaklarına göre, bu yıl hac ibadeti yapmak üzere hava, kara ve deniz yollarıyla Mekke’ye toplam 1 milyon 991 bin 673 hacı adayı geldi. Suudi Arabistan dışından gelen hacı adayı sayısının 1 milyon 753 bin 782, uçakla gelen hacı sayısının 1 milyon 652 bin 40, deniz yoluyla gelen hacı adayı sayısının 16 bin 163, kara yolu ile gelen hacı adayının sayısının ise 85 bin 579 olduğu açıklandı.