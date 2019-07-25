Kabe'de kan aktı! Terör saldırısı mı?
Hac ibadeti için her renk ve dilden yüzbinlerce hacı adayına ev sahipliği yapan kutsal topraklarda kan aktı. Kabe'de yaşanan olayın ardından henüz bir resmi açıklama yapılmadı.25 Temmuz 2019 Perşembe 22:41
Kabe'de meydana gelen ve henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı olayda kan aktı.
Sosyal medyadan paylaşılan korkunç görüntülerde Kabe'de yerde yoğun miktarda kan olduğu görülüyor.
Birçok hacı adayının da panik içerisinde olduğu görülüyor.
Yaşanan olay ve paylaşılan görüntüler olayın bir terör saldırısı mı olduğu sorusunu akıllara getirdi.
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