0553 313 94 23

Kabe'de kan aktı! Terör saldırısı mı?

Hac ibadeti için her renk ve dilden yüzbinlerce hacı adayına ev sahipliği yapan kutsal topraklarda kan aktı. Kabe'de yaşanan olayın ardından henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:41

Kabe'de meydana gelen ve henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı olayda kan aktı.

Sosyal medyadan paylaşılan korkunç görüntülerde Kabe'de yerde yoğun miktarda kan olduğu görülüyor.

Birçok hacı adayının da panik içerisinde olduğu görülüyor.

Yaşanan olay ve paylaşılan görüntüler olayın bir terör saldırısı mı olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:41
  1. Kabe
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • VeliVeli37 dk önce
    Bu nasil habercilikHer açıdan sıkıntılı
  • Çok normalÇok normal45 dk önce
    Suudlar olduğu sürece bunlar olacak normal

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
  1. Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
  2. Filistin’de Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi..
  3. Maçın ardından
  4. GÜNCELLEME - Cenaze töreninde protesto..
  5. Maç sonu Sergen Yalçın'dan ilk açıklama
  6. ABD duyurdu! 62 kişi idam edilecek
  7. Maçın ardından
  8. Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
  9. Maçın ardından
  10. Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi
  11. Yunanistan Dışişleri Bakanı..
  12. Maçın ardından
  13. Irak'taki ABD askerleri alkol..
  14. Sivrisinek ısırıklarına ev yapımı merhem
  15. Maçın ardından
  16. Başkan Örki: "Gazeteciler 15 Temmuzda..
  17. Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
  18. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3..
  19. Filistin Devlet Başkanı Abbas: “İsrail..
  20. Tartıştığı kayınpederinin parmağını..
  21. Belçika’da termometreler 40 dereceyi..
  22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tunus’a..
  23. Merakla bekleniyordu! Diriliş Osman'a..
  24. Sergen Yalçın: “Dezavantajlı bir skor..
  25. Sibsi'nin cenaze töreni cumartesi..
  26. ABD kuklası Hafter'den kuyruğu dik..
  27. Maçın ardından
  28. PKK, Güney Azerbaycan Türkleri’nin..
  29. 14 yaşındaki Elif silahla kendini vurdu
  30. Doğu Akdeniz Gaz Forumu, bakanlar..
Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

Günün Karikatürü

26 Temmuz 2019
FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı