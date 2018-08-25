Kabe İmamı tutuklandı mı? Muhammed Selman'ın tutuklattığı Kabe İmamı kim?

ABD'nin kuklası olan Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Selman, tasmasını elinde bulunduran sahiplerine yaranmak için, dinde sözle reform yapmaya devam ediyor. Selman'ın politikalarını eleştirenler ise gözaltına alınıp tutuklanıyor. Veliaht Prensin politikalarını eleştirip tutuklananların sonuncusu ise Kabe İmamı Şeyh Salih el Talip oldu.

Kabe-i Şerif’in ileri gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el Talip’in bir hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine tutuklandığı kaydedildi.

Mekke İmamları İsimleri

Şeyh Abdullah Awad el Juhany: 2007 yılı Temmuz ayında Mekke’ye imam olarak atanmıştır.

Şeyh el-Ghamdi Khaled: 2008 yılı hac mevsiminden sonra Mekke’ye imam olarak atanmıştır.

Şeyh Salih bin Abdullah el Humaid: Suudi Şura Meclisi’nin başkanıdır.

Şeyh Usaama bin Abdullah el Khayyat: 1997 yılında Mekke’ye imam olarak atanmıştır. Babası da aynı zamanda 1952 yılında Kabe imamlığı olarak görevlendirilmişti.

Şeyh Salih el-Talib: 2003 yılından itibaren Kabe imamlığı ve Mekke Yüksek Mahkemesi yargıcıdır.

Şeyh Faisal el-Ghazzawi: 2008 yılında Mekke’ye imam olarak atanmıştır.

Şeyh Bandar el-Baleelah: 2013 yılında Suudi Kralı’nın emriyle Kabe’ye imam olarak atanmıştır.