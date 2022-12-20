Kabataş'ta tramvay kazası: 4 yolcu yaralandı!
Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.