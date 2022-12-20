  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kabataş'ta tramvay kazası: 4 yolcu yaralandı!
Yerel

Kabataş'ta tramvay kazası: 4 yolcu yaralandı!

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 14:12:00 -
Kabataş'ta tramvay kazası: 4 yolcu yaralandı!

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23