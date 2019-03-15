0553 313 94 23

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi’nin ilk etabı hizmete başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi” projesinin ilk etabını tamamladı. Şehir Hatları, hizmete alınan iki iskeleden Adalar ve Boğaz hattı seferlerine başladı.

15 Mart 2019 Cuma 22:03
Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi’nin ilk etabı hizmete başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Temmuz 2016’da yapımına başladığı “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi”nin ilk etabı tamamlandı. İBB İştiraklerinden Şehir Hatları AŞ’nin Kabataş-Adalar ve Kabataş-Boğaz Hattı seferleri bugün başladı.

Şehir Hatları vapurları ile Kabataş-Adalar hattında ilk sefer saat bugün 6:35’te yapıldı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa personeli, yeni Kabataş İskelesi’nin yolcularını karanfillerle karşıladı.

Hatta hafta içi ve Cumartesi günleri saat 6:35’te başlayacak seferler, 22:45’e kadar sürecek. Pazar ve tatil günlerinde seferler saat 7:15’te başlayacak, yine 22.45’te bitecek.

Kabataş - Boğaz Hattı seferleri ise; hafta içi ve Cumartesi günleri sabah 06:40-08:30, akşam 18:10-19-55 saatleri arasında 10-20 dakika arayla yapılacak.

15 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında devam edecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde, gidiş yönünde ise Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB’nin denetiminde seferlerine devam ediyor.

GEÇİCİ TERMİNAL BİNASI VE 2 İSKELE TAMAMLANDI

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi’nin ilk etabı kapsamında, Şehir Hatları AŞ’nin kullanacağı 708 metrekarelik geçici terminal binası (iskele) ile sefer yapılacak ve gemi bağlanacak 2 iskelenin inşaatı bitirildi.

3 ayrı yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. İskeleye Şehir Hatları’na ait 3 vapur ve 5 yolcu motoru yanaşabiliyor. 

KABATAŞ – ADALAR SEFER TARİFESİ

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ

KABATAŞ

06:35

08:45

16:15

17:15

18:25

21:15**

22:45

EMİNÖNÜ

06:50

09:00

16:30

17:30

18:40

21:30**

23:00

KADIKÖY

07:10

09:20

16:50

17:50

19:00

21:50**

23:20*

KINALIADA

07:40

09:50

17:20

18:20

19:30

22:20**

23:50

BURGAZADA

07:55

10:05

17:35

18:35

19:45

22:35**

00:05

HEYBELİADA

08:10

10:20

17:50

18:50

20:00

22:50**

00:20

BÜYÜKADA

08:30

10:35

18:05

19:05

20:15

23:05**

00:35

BOSTANCI

09:05

 

18:40

 

 

 

 

PAZAR VE TATİL GÜNLERİ

KABATAŞ

07:15

08:15

16:15

17:15

18:25

21:15**

22:45

EMİNÖNÜ

07:30

08:30

16:30

17:30

18:40

21:30**

23:00

KADIKÖY

07:50

08:50

16:50

17:50

19:00

21:50**

23:20*

KINALIADA

08:20

09:20

17:20

18:20

19:30

22:20**

23:50

BURGAZADA

08:35

09:35

17:35

18:35

19:45

22:35**

00:05

HEYBELİADA

08:50

09:50

17:50

18:50

20:00

22:50**

00:20

BÜYÜKADA

09:10

10:05

18:05

19:05

20:15

23:05**

00:35

BOSTANCI

09:40

18:40

KABATAŞ – BOĞAZ HATTI SEFER TARİFESİ

BOĞAZ'A GİDİŞ
HAFTA İÇİ
C.TESİ
EMİNÖNÜ K.
18:10
KABATAŞ
18:25
EMİNÖNÜ K.
18:10
KABATAŞ
18:20
ÜSKÜDAR
18:35
KABATAŞ
18:20
BEŞİKTAŞ
18:25
KUZGUNCUK
18:40
BEŞİKTAŞ
18:25
ORTAKÖY
18:35
K.SU
19:00
ORTAKÖY
18:35
EMİRGAN
19:00
A.HİSARI
19:05
ÇENGELKÖY
18:45
İSTİNYE
19:05
KANLICA
19:15
SARIYER V
19:35
SARIYER V
19:30
PAŞABAHÇE
19:30
SARIYER K
19:35
SARIYER K
19:35
BEYKOZ
19:45
R.KAVAĞI
19:45
R.KAVAĞI
19:45


A.KAVAĞI V
19:55
A.KAVAĞI V
19:55




BOĞAZ'DAN GELİŞ
HAFTA İÇİ
CUMARTESİ
A.KAVAĞI K.
06:40
BEYKOZ
07:15
A.KAVAĞI K.
06:40
R.KAVAĞI
06:50
PAŞABAHÇE
07:25
R.KAVAĞI
06:50
SARIYER V
07:00
KANLICA
07:40
SARIYER V
07:00
SARIYER K
07:05
A.HİSARI
07:50
SARIYER K
07:05
İSTİNYE
07:25
K.SU
07:55
İSTİNYE
07:25
EMİRGAN
07:30
ÜSKÜDAR
08:15
EMİRGAN
07:30
BEYLERBEYİ
07:50
KABATAŞ
08:25
BEYLERBEYİ
07:50
KUZGUNCUK
08:00


BEŞİKTAŞ
08:05
BEŞİKTAŞ
08:10


KABATAŞ
08:10
KABATAŞ
08:15


EMİNÖNÜ V.
08:25
EMİNÖNÜ V.
08:30

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:03
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Çapa eleştirilere tepki gösterdi
    1. Fuat Çapa eleştirilere tepki gösterdi
    2. GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    4. Şanlıurfa’da sağanak yağmur caddeleri..
    5. Namaz kılan cemaatin ayakkabılarını..
    6. Ömer Çelik: “Dünyanın gözdesi Bodrum..
    7. "Urla Belediyespor, Mersin Büyükşehir..
    8. Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki..
    9. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    10. Fransa'da öğrencilerden iklim..
    11. Silahla vurulan adam kanlar içinde..
    12. Gambiya'da kabine değişikliği
    13. Kahramanmaraş'taki trafik kazası..
    14. Bakan Kurum "Rizeliler Hemşehri..
    15. Türkiye'den Yunanistan'ın Ege..
    16. GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık..
    17. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    18. Kulüpler Dünya Kupası'na yeni format
    19. Fenerbahçe Boks Şubesi sporcuları yarı..
    20. Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi..
    21. Genelkurmay çatı davası
    22. Trabzonspor'dan flaş CAS açıklaması!
    23. Fenerbahçe-Sivasspor maçında Çanakkale..
    24. Tunus'taki bebek ölümlerine..
    25. Bakan Kasapoğlu: “100. yıl kutlamaları..
    26. İstanbul köprüleri kolon kanseri..
    27. Son kez yemekte bir araya geldiler
    28. ABD, AB ve Kanada'dan Rusya'ya yeni..
    29. Bakan Varank: Yerel ile genel uyum..
    30. "Karayılan ile Bayık hayvanının..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı