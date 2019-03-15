Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi’nin ilk etabı hizmete başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi” projesinin ilk etabını tamamladı. Şehir Hatları, hizmete alınan iki iskeleden Adalar ve Boğaz hattı seferlerine başladı.15 Mart 2019 Cuma 22:03
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Temmuz 2016’da yapımına başladığı “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi”nin ilk etabı tamamlandı. İBB İştiraklerinden Şehir Hatları AŞ’nin Kabataş-Adalar ve Kabataş-Boğaz Hattı seferleri bugün başladı.
Şehir Hatları vapurları ile Kabataş-Adalar hattında ilk sefer saat bugün 6:35’te yapıldı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa personeli, yeni Kabataş İskelesi’nin yolcularını karanfillerle karşıladı.
Hatta hafta içi ve Cumartesi günleri saat 6:35’te başlayacak seferler, 22:45’e kadar sürecek. Pazar ve tatil günlerinde seferler saat 7:15’te başlayacak, yine 22.45’te bitecek.
Kabataş - Boğaz Hattı seferleri ise; hafta içi ve Cumartesi günleri sabah 06:40-08:30, akşam 18:10-19-55 saatleri arasında 10-20 dakika arayla yapılacak.
15 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında devam edecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde, gidiş yönünde ise Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB’nin denetiminde seferlerine devam ediyor.
GEÇİCİ TERMİNAL BİNASI VE 2 İSKELE TAMAMLANDI
Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi’nin ilk etabı kapsamında, Şehir Hatları AŞ’nin kullanacağı 708 metrekarelik geçici terminal binası (iskele) ile sefer yapılacak ve gemi bağlanacak 2 iskelenin inşaatı bitirildi.
3 ayrı yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. İskeleye Şehir Hatları’na ait 3 vapur ve 5 yolcu motoru yanaşabiliyor.
KABATAŞ – ADALAR SEFER TARİFESİ
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ
KABATAŞ
06:35
08:45
16:15
17:15
18:25
21:15**
22:45
EMİNÖNÜ
06:50
09:00
16:30
17:30
18:40
21:30**
23:00
KADIKÖY
07:10
09:20
16:50
17:50
19:00
21:50**
23:20*
KINALIADA
07:40
09:50
17:20
18:20
19:30
22:20**
23:50
BURGAZADA
07:55
10:05
17:35
18:35
19:45
22:35**
00:05
HEYBELİADA
08:10
10:20
17:50
18:50
20:00
22:50**
00:20
BÜYÜKADA
08:30
10:35
18:05
19:05
20:15
23:05**
00:35
BOSTANCI
09:05
18:40
PAZAR VE TATİL GÜNLERİ
KABATAŞ
07:15
08:15
16:15
17:15
18:25
21:15**
22:45
EMİNÖNÜ
07:30
08:30
16:30
17:30
18:40
21:30**
23:00
KADIKÖY
07:50
08:50
16:50
17:50
19:00
21:50**
23:20*
KINALIADA
08:20
09:20
17:20
18:20
19:30
22:20**
23:50
BURGAZADA
08:35
09:35
17:35
18:35
19:45
22:35**
00:05
HEYBELİADA
08:50
09:50
17:50
18:50
20:00
22:50**
00:20
BÜYÜKADA
09:10
10:05
18:05
19:05
20:15
23:05**
00:35
BOSTANCI
09:40
18:40
KABATAŞ – BOĞAZ HATTI SEFER TARİFESİ
BOĞAZ'A GİDİŞ
HAFTA İÇİ
C.TESİ
EMİNÖNÜ K.
18:10
KABATAŞ
18:25
EMİNÖNÜ K.
18:10
KABATAŞ
18:20
ÜSKÜDAR
18:35
KABATAŞ
18:20
BEŞİKTAŞ
18:25
KUZGUNCUK
18:40
BEŞİKTAŞ
18:25
ORTAKÖY
18:35
K.SU
19:00
ORTAKÖY
18:35
EMİRGAN
19:00
A.HİSARI
19:05
ÇENGELKÖY
18:45
İSTİNYE
19:05
KANLICA
19:15
SARIYER V
19:35
SARIYER V
19:30
PAŞABAHÇE
19:30
SARIYER K
19:35
SARIYER K
19:35
BEYKOZ
19:45
R.KAVAĞI
19:45
R.KAVAĞI
19:45
A.KAVAĞI V
19:55
A.KAVAĞI V
19:55
BOĞAZ'DAN GELİŞ
HAFTA İÇİ
CUMARTESİ
A.KAVAĞI K.
06:40
BEYKOZ
07:15
A.KAVAĞI K.
06:40
R.KAVAĞI
06:50
PAŞABAHÇE
07:25
R.KAVAĞI
06:50
SARIYER V
07:00
KANLICA
07:40
SARIYER V
07:00
SARIYER K
07:05
A.HİSARI
07:50
SARIYER K
07:05
İSTİNYE
07:25
K.SU
07:55
İSTİNYE
07:25
EMİRGAN
07:30
ÜSKÜDAR
08:15
EMİRGAN
07:30
BEYLERBEYİ
07:50
KABATAŞ
08:25
BEYLERBEYİ
07:50
KUZGUNCUK
08:00
BEŞİKTAŞ
08:05
BEŞİKTAŞ
08:10
KABATAŞ
08:10
KABATAŞ
08:15
EMİNÖNÜ V.
08:25
EMİNÖNÜ V.
08:30
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