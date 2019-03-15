Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi’nin ilk etabı hizmete başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Temmuz 2016’da yapımına başladığı “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi”nin ilk etabı tamamlandı. İBB İştiraklerinden Şehir Hatları AŞ’nin Kabataş-Adalar ve Kabataş-Boğaz Hattı seferleri bugün başladı.

Şehir Hatları vapurları ile Kabataş-Adalar hattında ilk sefer saat bugün 6:35’te yapıldı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa personeli, yeni Kabataş İskelesi’nin yolcularını karanfillerle karşıladı.

Hatta hafta içi ve Cumartesi günleri saat 6:35’te başlayacak seferler, 22:45’e kadar sürecek. Pazar ve tatil günlerinde seferler saat 7:15’te başlayacak, yine 22.45’te bitecek.

Kabataş - Boğaz Hattı seferleri ise; hafta içi ve Cumartesi günleri sabah 06:40-08:30, akşam 18:10-19-55 saatleri arasında 10-20 dakika arayla yapılacak.

15 Mart – 7 Nisan tarihleri arasında devam edecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde, gidiş yönünde ise Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB’nin denetiminde seferlerine devam ediyor.

GEÇİCİ TERMİNAL BİNASI VE 2 İSKELE TAMAMLANDI

Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi’nin ilk etabı kapsamında, Şehir Hatları AŞ’nin kullanacağı 708 metrekarelik geçici terminal binası (iskele) ile sefer yapılacak ve gemi bağlanacak 2 iskelenin inşaatı bitirildi.

3 ayrı yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. İskeleye Şehir Hatları’na ait 3 vapur ve 5 yolcu motoru yanaşabiliyor.

KABATAŞ – ADALAR SEFER TARİFESİ

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ

KABATAŞ

06:35

08:45

16:15

17:15

18:25

21:15**

22:45

EMİNÖNÜ

06:50

09:00

16:30

17:30

18:40

21:30**

23:00

KADIKÖY

07:10

09:20

16:50

17:50

19:00

21:50**

23:20*

KINALIADA

07:40

09:50

17:20

18:20

19:30

22:20**

23:50

BURGAZADA

07:55

10:05

17:35

18:35

19:45

22:35**

00:05

HEYBELİADA

08:10

10:20

17:50

18:50

20:00

22:50**

00:20

BÜYÜKADA

08:30

10:35

18:05

19:05

20:15

23:05**

00:35

BOSTANCI

09:05

18:40

PAZAR VE TATİL GÜNLERİ

KABATAŞ

07:15

08:15

16:15

17:15

18:25

21:15**

22:45

EMİNÖNÜ

07:30

08:30

16:30

17:30

18:40

21:30**

23:00

KADIKÖY

07:50

08:50

16:50

17:50

19:00

21:50**

23:20*

KINALIADA

08:20

09:20

17:20

18:20

19:30

22:20**

23:50

BURGAZADA

08:35

09:35

17:35

18:35

19:45

22:35**

00:05

HEYBELİADA

08:50

09:50

17:50

18:50

20:00

22:50**

00:20

BÜYÜKADA

09:10

10:05

18:05

19:05

20:15

23:05**

00:35

BOSTANCI

09:40

18:40

KABATAŞ – BOĞAZ HATTI SEFER TARİFESİ

BOĞAZ'A GİDİŞ

HAFTA İÇİ

C.TESİ

EMİNÖNÜ K.

18:10

KABATAŞ

18:25

EMİNÖNÜ K.

18:10

KABATAŞ

18:20

ÜSKÜDAR

18:35

KABATAŞ

18:20

BEŞİKTAŞ

18:25

KUZGUNCUK

18:40

BEŞİKTAŞ

18:25

ORTAKÖY

18:35

K.SU

19:00

ORTAKÖY

18:35

EMİRGAN

19:00

A.HİSARI

19:05

ÇENGELKÖY

18:45

İSTİNYE

19:05

KANLICA

19:15

SARIYER V

19:35

SARIYER V

19:30

PAŞABAHÇE

19:30

SARIYER K

19:35

SARIYER K

19:35

BEYKOZ

19:45

R.KAVAĞI

19:45

R.KAVAĞI

19:45





A.KAVAĞI V

19:55

A.KAVAĞI V

19:55









BOĞAZ'DAN GELİŞ

HAFTA İÇİ

CUMARTESİ

A.KAVAĞI K.

06:40

BEYKOZ

07:15

A.KAVAĞI K.

06:40

R.KAVAĞI

06:50

PAŞABAHÇE

07:25

R.KAVAĞI

06:50

SARIYER V

07:00

KANLICA

07:40

SARIYER V

07:00

SARIYER K

07:05

A.HİSARI

07:50

SARIYER K

07:05

İSTİNYE

07:25

K.SU

07:55

İSTİNYE

07:25

EMİRGAN

07:30

ÜSKÜDAR

08:15

EMİRGAN

07:30

BEYLERBEYİ

07:50

KABATAŞ

08:25

BEYLERBEYİ

07:50

KUZGUNCUK

08:00





BEŞİKTAŞ

08:05

BEŞİKTAŞ

08:10





KABATAŞ

08:10

KABATAŞ

08:15





EMİNÖNÜ V.

08:25

EMİNÖNÜ V.

08:30