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Kabataş Lisesi Robotik Kulubü'nden Başkan Erdoğan'a sunum

Kabataş Erkek Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuşan Erdoğan, okulun Robotik Kulübü'nü de ziyaret etti.

18 Eylül 2018 Salı 15:52
Kabataş Lisesi Robotik Kulubü'nden Başkan Erdoğan'a sunum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Açılış Töreni'ne katıldı. Gençlere hitap eden Erdoğan, "Çocuklarımızı belli kalıplara sıkıştırmak yerine onların kendi özelliklerine göre evlatlarımıza yaklaşmalıyız. Çocuklarımızın çoğunun bedeni sınıfta ama zihinleri başka yerlerde. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Bizim de artık daha farklı projeleri gündemimize almamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı daha sonra okulun Robotik Kulubü'nü ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Robotik takımı adına Esad Yusuf Atik ile Anıl Mert Ar, Erdoğan'a kulübün çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Erdoğan da öğrencileri tebrik etti. 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:52
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