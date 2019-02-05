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Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü

05 Şubat 2019 Salı 19:12
Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Kabataş- Bağcılar arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz." denildi.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 19:12
  1. arıza
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