Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Kabataş- Bağcılar arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz." denildi. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.

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