Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılıyor05 Şubat 2019 Salı 17:51
İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında gerçekleştiriliyor.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
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