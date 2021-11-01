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Kadın - Aile Kabak mücveri tarifi, mücver nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kabak mücveri tarifi, mücver nasıl yapılır?

Mücver tarifi sayesinde Türk mutfağının çok sevilen ve pratik yemeği mücveri günün herhangi bir saatinde hazırlayıp severek yiyebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:08:00 -
Kabak mücveri tarifi, mücver nasıl yapılır?

Mücver tarifi sayesinde Türk mutfağının çok sevilen ve pratik yemeği mücveri günün herhangi bir saatinde hazırlayıp severek yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 3 adet orta boy yeşil kabak
  • 3 adet yumurta
  • 2 adet yeşil soğan
  • 1 su bardağı un
  • 1 adet kabartma tozu
  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, nane, kimyon

Yapılışı

Uç kısmını kesip kabuklarını soyduğunuz kabakları rendeleyin. Rendelediğiniz kabakların suyunu sıkın ve kalanı bir kaba aktarın. Diğer yeşillikleri de keserek kaba koyun. Tuzunu ve baharatlarını da ekleyip karıştırın. Yumurtaları ayrı bir kapta çırpın ve unu eleyerek üzerine koyun ve iyice karıştırın. İki kabı birleştirip mücver karışımını 5 dakika dinlendirin. Bir tavada yağı kızdırın. Bu yağa kaşık yardımıyla koyduğunuz mücveri arkalı önlü pişirin. Pişirdiğiniz mücveri, fazla yağını alması için kağıt havlu serili tabağa alın. Ilık ya da soğuk servis yapabilirsiniz.

 

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