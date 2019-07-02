Muğla’nın Fethiye İlçesinde dünyaca ünlü kabak koyu kontrolsüz çadırcılardan kurtuldu. Çadırcıların bıraktığı çöpleri kamp ve işletme temizledi.

Dünyanın hemen her noktasından misafire ev sahipliği yapan Kabak Koyu, yaklaşık 7 yıldır düzensiz kampçıların akınına uğruyordu. Ormanlık alanın içinde düzensiz bir şekilde çadırlarıyla gelen kampçılar, kampçılık ruhuna aykırı hareketleriyle tepki topladılar. Yöre halkı ve kamp işletmecilerin tepkisini çeken kampçıların yaktığı ateş orman yangınına davetiye çıkartırken, oluşan çöp yığınları da pes dedirtti.

Yıllardır kampçıların ormana verdiği zararı telafi etmeye çalıştıklarını belirten Faralya Muhtarı Hasan Karaburun, bölge halkı ve kamp işletmecileri zaman zaman kendi imkânlarıyla düzensiz kampçılarla baş etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Her gün mantar gibi çoğalan düzensiz kampçılar karşısında birlik oluşturan bölge halkı ve vadi işletmecileri Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’nın da desteğini alarak geçtiğimiz günlerde Kabak Koyu’daki ormanda çadır kuran kampçıları ormandan çıkardı. Düzensiz kampçılardan kalan çöp yığınlarını temizlemek ise yine bölge halkı, vadi işletmecileri ve jandarma ekiplerine kaldı. Ormanlık arazide çöpleri kendi imkanlarıyla toplayan bölge halkı ve vadi işletmecileri, Ölüdeniz Karakol Komutanlığına kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Faralya Muhtarı Hasan Karabulun, “Kabak Koyu’nda yıllardan beri çadır kurup yaşayan gruplar vardı. Aylarca burada konaklayıp, kendi kendilerine yemeklerini pişiriyorlardı. Bir türlü başa çıkamıyorduk. Önceki yıllarda müracaatlarımızı yapıyorduk ama bir türlü çadırcıları ormandan çıkartamıyorduk. Bu yıl iki defa yangın tehlikesi atlattık. Yangından sonra buradaki yerel halkımız ve derneklerle bir araya geldik ve bu konuda ne yapabilir diye toplantı yaptık. Ormanı korumak amacıyla da bir bütünlük sağladık ve biz burayı kesinlikle boşaltmalıyız diye karar aldık. Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarmadan yardım istedik. Bize yardımcı oldular. Geçtiğimiz günlerde hep beraber ormana geldik ve yüz kişilik bir grup vardı. Hepsine çöplerini toplamayı ve ormanı temizlemelerini söyledik. Bir kısmı dirense de ormandan çıktılar. Ertesi gün tekrar denedik. Başka bir araziye gittiler, oradan da çıkartıldı. 3-4 gün boyunca üst üste çalışmalar yaptık. Ormanımızda her hangi bir kampçı arkadaş bulunmuyor. En son ormandaki çöplerimizi de çıkardık. Bizler kontrolsüz kampın önüne geçmek istiyoruz” diye konuştu.

Kabak Koyu’nda kamp kurmak isteyenler için uygun fiyatlı işletmelerin olduğunu hatırlatan muhtar Karaburun, “Kontrollü olması bizim için en önemli etken. İşletmelerde kamp yapanlar kontrollü bir şekilde ateşini yakabilirler. Yemeklerini pişirebilirler. Çöpleri ormanda kalmaz. İşletme dışında yapılan kontrolsüz kamplar buraya gelen tatilcileri ve bölge halkını rahatsız ediyor” dedi.

Kabak Koyu’nda kamp işleten Ahmet Acar, “Bizim yıllardır yaşadığımız en büyük problem ormanda yaşadığımız sıkıntılardı. Kontrolsüz ateş yakılması, kamp yapılması bizleri çok rahatsız ediyordu. Artık inisiyatif almak durumunda kaldık. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığının desteğiyle tamamen yasalar çerçevesinde ormanlarımızı temizledik. Bu konuda buradaki işletmeci arkadaşların sağduyulu bir şekilde ve jandarmamızın desteği ile çok güzel bir noktaya geldik. Bu noktadan sonrada yalnız bırakılmak istemiyoruz. Bu memlekete gelen buranın güzelliğini bilirler. Orman içinde kontrolsüz bir kamplaşma vardı. Artık orman içinde domates fidesi ekme durumuna geldiler. Kendilerini köşk kuruyorlar. Bundan sonraki süreçte Kabak Vadisi işletmecilere olarak tavrımız çok açık: Burada kaçak bir şekilde ormanlık alanda çadır, ateş ya da konaklama yapılmasına biz izin vermeyeceğiz. Elimizi yüreğimize koyarak bunu engelleyeceğiz” dedi.

Kamp işletmecisi Selçuk Gülyüz, “Bu yaklaşık 6-7 yıldır süren bir durumdu. Kamp adabından tamamen uzak kişilerin geldiği, artık ticari bir bölge haline getirdikleri bir durumdu. Kabak İşletmecileri olarak büyük bir çaba göstererek bu sene özellikle gösterdiğimiz çabanın neticesini aldık. Jandarma bize çok büyük destek sağladı. Burada yasal olmayan kampçıların varlıklarını kaldırmaya çalışıyoruz ve bunda da kararlıyız. Hemen hemen her yıl toplanarak çok büyük çöp yığınlarıyla karşılaşıyoruz. Bu bizim burada ticari işletmelerimizin durumunu da zedeliyordu. Burada çöp yığınlarının oluşmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.