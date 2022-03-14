Kabak çorbası tarifi nasıl yapılır? Pratik kabak çorbası tarifi

Pratik Kabak Çorbası tarifi

Malzemeler

2 adet yeşil kabak

2 yemek kaşığı un (Tepeleme)

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı süt

4 su bardağı su

Bir tutam dereotu

Tuz, pul biber, karabiber, nane

Kabak Çorbası nasıl yapılır?

Tereyağı ve sıvı yağı bir tencere birlikte eritin. Unu da ilave ettikten sonra kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan una sütü ilave edin ve çırpma teliyle sürekli çırparak bu ekleme işlemini tamamlatın. Suyu da ilave ettikten sonra kaynamasını bekleyin. Kabuklarını soyup doğradığınız kabakları, kaynayan tencere atın ve yumuşayana kadar pişirin. Yeterince yumuşamış kabakları blendırdan geçirin. Tuzunu, baharatlarını ekleyin. Kıvamını koyu bulursanız, üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz. Servis esnasında üzerine biraz dereotu ve kızarmış krutonlardan ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.