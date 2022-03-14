Kabak çorbası tarifi nasıl yapılır? Pratik kabak çorbası tarifi
Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Enfes kabak çorbası nasıl yapılır? Bu tarifle pratik yapımı sayesinde kabak çorbasını dakikalar içinde servis edebilirsiniz. İşte o tarif...
Pratik Kabak Çorbası tarifi
Malzemeler
- 2 adet yeşil kabak
- 2 yemek kaşığı un (Tepeleme)
- 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 su bardağı süt
- 4 su bardağı su
- Bir tutam dereotu
- Tuz, pul biber, karabiber, nane
Kabak Çorbası nasıl yapılır?
Tereyağı ve sıvı yağı bir tencere birlikte eritin. Unu da ilave ettikten sonra kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan una sütü ilave edin ve çırpma teliyle sürekli çırparak bu ekleme işlemini tamamlatın. Suyu da ilave ettikten sonra kaynamasını bekleyin. Kabuklarını soyup doğradığınız kabakları, kaynayan tencere atın ve yumuşayana kadar pişirin. Yeterince yumuşamış kabakları blendırdan geçirin. Tuzunu, baharatlarını ekleyin. Kıvamını koyu bulursanız, üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz. Servis esnasında üzerine biraz dereotu ve kızarmış krutonlardan ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.