THY- Banjul
0553 313 94 23

Kaan Terzioğlu kimdir? Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine seçildi?

Mobil iletişim dünyasının en tepe kuruluşlarından biri olan GSMA yeni yönetimini belirledi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu güven tazeleyerek 3. Kez Dünya GSM Birliği’nin yönetim Kurulu’na girmiş oldu. Peki Kaan Terzioğlu kimdir? Kaan Terzioğlu nereli ve kaç yaşında?

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:11
Kaan Terzioğlu kimdir? Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine seçildi?

Mobil iletişim dünyasının en tepe kuruluşlarından biri olan GSMA yeni yönetimini belirledi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu güven tazeleyerek 3. Kez Dünya GSM Birliği’nin yönetim Kurulu’na girmiş oldu. Peki Kaan Terzioğlu kimdir? Kaan Terzioğlu nereli ve kaç yaşında? 

Kaan Terzioğlu Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel iş hayatına 1990 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak başlayan Kaan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör, EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. Kaan Terzioğlu, 3 Nisan 2012-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Akbank, Aksigorta A.Ş. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve CarrefourSA A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Kaan Terzioğlu, Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:11
  1. kaan terzioğlu kimdir
  2. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
  3. gsma yönetim kurulu üyesi kaan terzioğlu
  4. kaan terzioğlu nereli
  5. kaan terzioğlu turkcell mail
  6. kaan terzioğlu instagram

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    1. "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    2. ABD'de ölü sayısı artıyor!
    3. Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine mi..
    4. Vodafone’un servis gelirleri 5.2..
    5. Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç..
    6. Tabipler birliği şehir hastanelerinden..
    7. Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la..
    8. Mikro İHA için 11 firmadan teklif
    9. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    10. İDO iç hatları kapatıyor!
    11. MediaMarkt’a en başarılı banner..
    12. Borusan Holding’de bayrak değişimi
    13. MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı
    14. İBB için Mehmet Müezzinoğlu sürprizi!
    15. ABD'nin üzerine kabus gibi çöktü: 50 ölü
    16. Çorum'da tarih fışkırdı! Tam 40 adet..
    17. “Yeni havalimanı bilet aramaları 4..
    18. “Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu..
    19. Meteorolojiden 3 il için kuvvetli..
    20. T625 helikopteri Bahreyn Airshow’da
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş