Kaan Terzioğlu kimdir? Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine seçildi?

Mobil iletişim dünyasının en tepe kuruluşlarından biri olan GSMA yeni yönetimini belirledi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu güven tazeleyerek 3. Kez Dünya GSM Birliği’nin yönetim Kurulu’na girmiş oldu. Peki Kaan Terzioğlu kimdir? Kaan Terzioğlu nereli ve kaç yaşında?

Kaan Terzioğlu Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel iş hayatına 1990 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak başlayan Kaan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör, EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. Kaan Terzioğlu, 3 Nisan 2012-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Akbank, Aksigorta A.Ş. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve CarrefourSA A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Kaan Terzioğlu, Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.