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Biyografi Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan nereli kaç yaşında? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan nereli kaç yaşında? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor?

Kaan Ayhan, Beşiktaş’a mı transfer olacak? sorusu Beşiktaş’ın devre arasında Kaan Ayhan’ın transferi için görüşmeleri başlayacağı iddiaları sonrası merak edilir oldu. Kaan Ayhan'ın yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan nereli kaç yaşında? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:06:00 - 2021-11-18 11:07:19
Kaan Ayhan kimdir? Kaan Ayhan nereli kaç yaşında? Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon Sassuolo formasıyla 20 maça çıkmıştır. Gol ve asist üretmemiştir. Stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.

Kaan Ayhan hangi takımda oynuyor? 

FC Schalke 04, Ocak 2012'de Ayhan ile profesyonel sözleşme imzalayacağını açıkladı. 2012-13 sezonu arasında Katar'daki hazırlık kampına Dennis Erdmann ve Max Meyer ile götürülen üç genç futbolcudan biri oldu. Ayhan, devre arasında Schalke'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil ettiği isimlerden biriydi. 13 Nisan 2013'te teknik direktör Jens Keller tarafından Bayer Leverkusen ile oynanan Bundesliga maçı kadrosuna alınsa da forma giyemedi. O sezon bir kez daha kadroya girmişti.

kaan ayhan

2013-14 sezonunda sık sık kadroya alındı. İlk maçına ise 5 Ekim 2013'te FC Augsburg karşısında 87. dakikada Adam Szalai yerine dahil olarak çıktı. 4 Kasım 2013'te sözleşmesi 2017'ye kadar uzatıldı. Sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulmaya başlayan futbolcu, takımda yaşananlar nedeniyle 19 Mart 2013'te Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçı rövanşında Keller tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü. Bu maç kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçı olduğu gibi, ilk kez sahaya ilk 11'de çıktığı maç da oldu. Rakiplerine 3-1 yenilip elendikleri maçta Ayhan, 80 dakika sahada kaldı. Bu maçtan sonra Bundesliga'nın kalan maçlarında sahaya ilk 11'de çıktı. 3 Mayıs 2014'te SC Freiburg'u 2-0 yendikleri maçın ilk golünü atarken, kariyerinin de ilk golünü atmış oldu. Schalke 04, o sezon ligi üçüncü bitirmeyi başardı. Yaz transfer döneminde Schalke 04'ten Fortuna Düsseldorf'a 500 bin € karşılığında transfer olmuştur.

Kaan Ayhan milli takım kariyeri

Milli takım kariyerine, 2009'da Romanya ile oynanan hazırlık maçları kadrosuna dahil edilerek Türkiye U-17'de başladı. Ancak Türkiye ile çıktığı maçtan 15 gün sonra ilk kez Almanya U-16 forması giydi.

2010 yılında U-17 forması giymeye başladı. 2011'de Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Almanya Avrupa ikincisi olurken, Ayhan üç maçta forma giyip, yarı final maçında bir gol kaydetti. Bu başarı ile aynı yıl FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar. Ayhan, Almanya'nın yedi maçında da oynayıp, çeyrek finalde bir gol attı. Turnuva sonunda Almanya, Dünya üçüncüsü oldu. 2012'de ise U-18 forması giymeye başladı. Ayhan, daha sonra bir kez daha karar değiştirerek Avrupa Şampiyonası elemeleri için Ekim 2013'te oynanan maçlarda Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi ve burada forma giymeye başladı.

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