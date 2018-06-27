Kahramanmaraş'tan acı haber: 2 şehit!

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ile Nurhak ilçeleri arasındaki Engizek Dağları bölgesinde PKK'lı bir grup teröristin görüldüğü bilgisi üzerine güvenlik güçleri, bu sabah operasyon düzenlendi.

Korucuların da destek verdiği operasyonda, saat 11.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte, 1 uzman çavuş ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Yaralananların da olduğu belirtilen çatışma bölgesine, takviye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeden alınarak, hastanelere kaldırılırken, yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Aldığımız bir acı haber bizi derinden üzdü. (Kahramanmaraş) Çağlayancerit ilçesi sınırları içerisinde Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Rabbimden rahmet diliyorum. Aynı çatışmada bir teğmen, bir de korucumuz yaralanmıştır. Şu anda bölücü terör örgütüne dönük operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.