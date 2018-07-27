K. Kore'den sürpriz ABD kararı!

ABD ile Kuzey Kore zirvesinin ardından, Pyongyang yönetimi Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin naaşlarını iade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore liderinin, savaş esnasında hayatını kaybeden kahraman Amerikan askerlerin naaşlarını iade ederek, ABD'ye verilen sözlerin bir kısmını yerine getirdi. Kuzey Kore’nin olumlu değişimi ve bu yöndeki eylemlerinin devam etmesini umut ediyoruz" ifadeleri kulanıldı.

ABD askeri nakliye uçağı, Kuzey Kore'nin Wonsan kentinden aldığını 55 tabutu, Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne götürdü. Beyaz Saray, gelecek Çarşamba günü düzenlenecek resmi törenle Amerikalı askerlerin naaşlarını ülkeye geri getireceğini açıkladı.

İki ülke arasındaki tarihi zirvenin yarattığı olumlu hava sayesinde Kuzey Kore yönetiminin ateşkes nedeniyle naaşları ülkelerine iade edilmeyen, kayıp durumdaki Amerikan askerlerine ait kemik parçalarını ABD'ye iade etmeyi kabul etmişti.

BİNLERCE ASKER CENAZESİ K.KORE'DE

Kore Savaşı'nda 1950-53 yılları arasında binlerce Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Ateşkesin ardından taraflar arasında barış yapılmadığından yaklaşık 5 bin 300 Amerikan askerinin naaşı Kuzey Kore tarafında kalmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.

Öte yandan, Türkiye de 1950-53 yıllarında Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ve cenazeleri Kuzey Kore'de kalan askerlerin iadesi için resmi görüşmelere başladı.