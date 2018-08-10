K. Kore'den ABD'ye yaptırımları durdurma çağrısı

Kuzey Kore’de iktidardaki İşçi Partisi’ne yakınlığıyla bilinen “Rodong Sinmn” gazetesinin haberinde konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Pyongyang yönetimi, nükleer silah denemelerini durdurma yönünde iyi niyet göstererek 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı’nda ölen ABD askerlerinden geriye kalanları teslim etti. Artık BM yaptırımlarının devam etmesi için sebep kalmadı.”

BM'den ve Güney Kore'den uyarı geldi

Birlemiş Milletler'in (BM) birkaç gün önce yayınladığı raporda Kuzey Kore’nin nükleer füze denemelerinden vazgeçmediğine ve BM kararlarına aykırı olarak petrol ve yakıt ticaretini sürdürdüğüne dikkat çekilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada da bu duruma dikkat çekildi. Gümrük yetkililerinin kömür yüklü 9 TIR hakkında BM’nin Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiğine dair soruşturma yürüttüğü bildirildi.

BM raporuna göre Kuzey Kore nükleer programını durdurmadı

Pyongyang yönetimi haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur’da gerçekleşen zirvede nükleer programını durdurma sözü vermişti.

Rodong Sinmn gazetesinde yer alan haberde Washington’a Pyongyang’ın iyi niyetli hareketlerine rağmen ilişkileri normalleştirme çabalarına aykırı davranma suçlaması yöneltildi.

Yaptırım kararına eleştiri

Haberde, “ABD Dışişleri Bakanlığı, önemsiz sebeplerle nükleer silah programı tamamen bitmeden yaptırımları hafifletmeyeceğini bildiriyor. Yaptırımların artırılmasını müzakerelerde elini güçlendirmenin yolu olarak görüyor” yorumu yapılırken “ABD’nin bize karşı gösterdiği adeta sopa niteliğindeki yaptırımların iki ülke arasındaki yakınlaşmayı artırması nasıl mümkün olabilir” sorusuna yer verildi.

Mike Pompeo’nun açıklamaları gerginlik yarattı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen cumartesi günü düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların devam etmesi gerektiğini ifade etmesi, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong-ho ile sözlü gerginlik yaşamasına sebep oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore verdiği sözün çok gerisinde

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Pompeo’nun sözlerini eleştirerek “Washington savaşın sürmesini istiyor” ifadelerini kullandı. Pompeo ise Kuzey Kore’nin nükleer füze denemelerini sürdürmesinin lideri Kim Jong-un tarafından Singapur zirvesinde verilen sözlere aykırı olduğunu ancak yine de Pyogyang’ın nükleer programını bitireceğine inandığını kaydetti.