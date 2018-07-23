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K. Kore'de halka "Kemer sıkmaya hazır olun" çağrısı

Kuzey Kore'de halka kıtlık ve yoksulluk dönemi hatırlatılarak, kemer sıkmaya hazır olmaları çağrısı yapıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:03
K. Kore'de halka "Kemer sıkmaya hazır olun" çağrısı

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde çıkan yazıda, vatandaşlara 1990'larda Rusya ve Doğu Avrupa'da sosyalizmin yıkılmasının ardından Kuzey Kore'de kıtlık ve yoksulluğun yaşandığı "Arduous March" dönemi hatırlatıldı. 

Yazıda, "Kar fırtınalarında kemerlerimizi sıkarak uzun bir yol almak zorunda olsak da 70 yıllık mücadele sürecinde ve sosyalizm yolunda ölümsüzlüğü kanıtlanan halkın yolundan ayrılmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kemer sıkma çağrısının, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahsızlanma görüşmeleriyle ilgili kaygıların arttığı bir dönemde yayınlanması dikkat çekti. 

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. 

İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:03
  1. Avrupa
  2. Singapur
  3. Rusya
  4. Güney Kore

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  • asgari ücretlilerin temsilcisiasgari ücretlilerin temsilcisi59 dk önce
    sanki Türkiye farklı,yahu çarşı pazar el değil vallahi de billahi de ev yakıyor ev.Bu ateşbirilerinin canını fena yakacak haberiniz olsun.Hem de bu ateşi, vallahi dalavere ile şu asil milletin oylarını birilerine kağıt üzerinde aktaranemir kulu YSK da söndüremez.Kısa süre önce 90 krş aldığım bir nesneyi şu an 300 krş alıyorum.Bu sadece bir örnek.ATM den para çekiyorum paralar henüz sıcacık yani belli ki merkez bankası karşılıksız para basıyor.Devalüasyon olmuş ama millet tenvim edildiği için habersiz.Yahu bu ekonomik zulmün sonu böylegelmez birilerinin başını yakacak ama en çok da garip gureba yanacak.
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