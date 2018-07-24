K. Kore nükleerden çekilmek için ABD'den "cesur hamle" bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jung-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yaptıkları tarihi zirvede iki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için iki ülke arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Kuzey Kore'de konuyla yakından ilgili yetkilliler, ABD ile devam eden müzakerelerin, Washington'ın "cesur bir hamle" yapmasına ve Pyongyang ile bir barış anlaşmasını kabul etme konusundaki istekliliğine bağlı olduğunu belirtti.

Bağlayıcı bir barış anlaşması isteniyor

Yetkililere göre ABD, Kore Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşmasını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un rejiminin hayatta kalmasını sağlayacak kalıcı bir barışla değiştirmeyi istemiyorsa, Pyongyang muhtemelen nükleer silahlanma müzakerelerine devam etmeyecek.

Yasal olarak bağlayıcı bir barış anlaşmasının kurulması ise, ABD Senatosu'nun üçte ikisinin anlaşmayı onaylamasını gerektiriyor.

Yetkililere göre Kuzey Kore, nükleer ve füze denemelerini dondurup nükleer tesislerini yok ederek ve savaştan kalan ABD'li hizmet üyelerinin geri dönüşlerini kolaylaştıracağına inandığı için, Trump yönetiminin yaptırımlarını kaldırmaya başlaması yönünde baskı uyguluyor.

Kuzey Kore-ABD ilişkileri

ABD Başkanı Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü.

İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Trump-Kim zirvesi Singapur'da yapıldı

ABD ve Kuzey Kore arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu

Görüşme sonrası Trump, "Gerçekten çok büyük bir sorunu çözeceğiz. Bunu tüm dünya için yapacağız. Herkesin hayal edebileceğinden büyük bir sonuç elde ettik. Süreci kısa süre içinde başlatacağız. Kısa süre sonra detayları göreceksiniz" demişti.