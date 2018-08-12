0553 313 94 23

K. Kore medyasından Güney Kore'ye suçlama

Kuzey Kore medyası, Güney Kore'yi, iki ülke liderleri arasında 27 Nisan'da kabul edilen Panmunjom Deklarasyonu ile ilgili yeterince ilerleme kaydetmemekle suçladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:28
K. Kore medyasından Güney Kore'ye suçlama

Yonhap ajansınca Kuzey Kore hükümetine ait internet sitesi  Uriminzokkiri’de yayınlanan açıklamaya yer verilen haberde, Güney Kore'nin,  Panmunjom Deklarasyonu çerçevesinde Koreler arası ilişkileri geliştirmek için  daha fazla çalışması gerektiği vurgulandı.

Seul hükümetinin, ABD liderliğindeki yaptırımlara "körü körüne  bağlanmasının", deklarasyona uyulmasında büyük bir engel olduğu savunulan  açıklamada, "Panmunjom Deklarasyonu'nun 27 Nisan'da kabul edilmesinden bu yana  100 günden fazla bir süre geçti ancak hiçbir meyve alınmadı ya da gelişme  kaydedilmedi. Bu, ABD'nin yaptırımlarından ve Güney'in onlara haksız katılımından  kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kore Merkezi Haber Ajansına bağlı  internet sitesi Uriminzokkiri'de,  "Panmunjom Deklarasyonu tek taraflı çabalarla uygulanamaz. Zaman politik kazanım  zamanı değil. Herkesin, Koreler arası ilişkileri geliştirmek adına içtenlikle  çalışması gerekiyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

GÜNEY KORE-KUZEY KORE ZİRVESİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim 27 Nisan'da  iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. 

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada,  Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin  kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda  anlaşmaya varıldığını belirtmişti. 

İki ülke, saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek  birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri  gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini  vurgulamıştı. 

Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın  nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir."  ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:28
  1. kuzey kore
  2. guney kore

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'te trafik terörü halkı sokaklara döktü!
    1. Bangladeş'te trafik terörü halkı..
    2. Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması
    3. Güney Kore'den kaçırılan teknisyenle..
    4. CHP'de kriz devam ediyor! "İmza..
    5. Bilal Erdoğan'dan döviz çıkışı: One..
    6. Türkiye'ye daha önce ambargo uygulayan..
    7. Gaye Usluer: İmza veren 630 delegemiz..
    8. PKK'nın sözde Erzurum sorumlusu..
    9. K. Kore medyasından Güney Kore'ye..
    10. Rize’de teleferik kazası: 1 kişi öldü
    11. 14 bin yıllık buzul çağına ait kalıntı..
    12. Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet..
    13. Giresun'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    14. Tarım işçilerini taşıyan iki araç..
    15. Balıkesir'de kalaşnikof satarken..
    16. Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü
    17. MÜSİAD’dan 18 dilde mesaj: Siyasi..
    18. Milli duruş: Merter esnafı doları 4..
    19. Antalya’da 22 yaşındaki genç ırmakta..
    20. 2 tonluk mermerin altında can verdi
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak