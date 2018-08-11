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K. Kore lideri Kim Jong-un fanilayla fabrika denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aşırı sıcaklar yüzünden fanilayla fabrika denetledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:42
K. Kore lideri Kim Jong-un fanilayla fabrika denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Hwanghaenum-do kentindeki balık turşusu fabrikasına geleneksel Mao ceketi yerine, hasır şapka ve kısa kollu gri bir takımla geldi.

Ancak devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda, Kim'in bir süre sonra ceketini çıkararak karısı Ri Sol-ju'ya verdiği görüldü.

Ziyaret sırasında hava sıcaklığının 37.8 derece olduğu belirtiliyor. Kim, kıyafetlerinde Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-Sung'u örnek alıyor.

Kim Jong-un, halkı yeniden vinalon adı verilen kumaştan yapılan giysileri giymeye özendiriyor.

Kuzey Kore'ye özgü bu kumaş alkol, kömür ve kireçten yapılıyor. Kim, bu yılbaşı konuşmasında vinalon üretiminin artırılması çağrısında bulunmuştu. Balık ağlarında da kullanılan ve son derece kalın bir kumaş olan vinalon, Kuzey Korelilerin ulusal kimliğinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:42
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