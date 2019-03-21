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Justinianus Köprüsü turizme açılacak

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kültürel ve tarihi dokuları korumak ve bu eserleri gelecek nesillere taşımak adına Sakarya’nın en eski tarihi yapılarından olan Justinianus Köprüsü Turizm Merkezi Projesi’nin detaylarını paylaştı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:01
Justinianus Köprüsü turizme açılacak

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kültürel ve tarihi dokuları korumak ve bu eserleri gelecek nesillere taşımak adına Sakarya’nın en eski tarihi yapılarından olan Justinianus Köprüsü Turizm Merkezi Projesi’nin detaylarını paylaştı.


Justinianus Köprüsünü turizme açmayı hedeflediğini belirten Alemdar, “Justinianus Köprüsü; bin 500 yıllık bir geçmişi olan, Serdivanımızın yanı sıra şehrin kültür hazinesine yaptığı katkılarla da, medeniyet noktasında bizlere önemli bir referans olan güzide eser. Bu görkemli yapıya sahip çıkmak ve onu geleceğe en güzel şekilde taşımak adına bu güne kadar önemli adımlar attık. Tarihi köprünün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmesini sağladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından, önümüzdeki dönem bölgeyi turizme açmayı hedefliyoruz” dedi.



"150 dönüm alan turizme kazandırılacak"


Proje kapsamında; bölgede çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışması yapılacağını ifade eden Başkan Alemdar, “Justinianus Köprüsü’nü de içerisine alan 150 dönümlük alanda çevre düzenlemesi gerçekleştirerek mesire yerleri oluşturacağız. Kullanarak koruma misyonuyla hareket ederek sahip olduğumuz kıymetli bir mirası turizme kazandıracak, böylece yerli ve yabancı turistlerin Serdivanımızı ve şehrimizi ziyaret etmesini sağlamış olacağız” diye konuştu. 2009’dan bugüne Serdivan’da 35 bin metrekare alan üzerinde mahalle meydanları inşa edildiğine vurgu yapan Alemdar, Tematik Meydanlar Projesi kapsamında; içerisinde eski Türk Kitabelerinin de yer aldığı 7 bin metrekalik Göktürk Meydanını vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.



"Temalı parklar"


Temalı Parklar kulvarında Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdiklerini ve bu geleneği önümüzdeki dönem de devam ettirmek istediklerini belirten Başkan Alemdar, “Serdivan Trafik Park gibi temalı ve nitelikli parkımızla Sakarya’da park anlayışını değiştirdik. Yine büyük ölçüde ilgi çekecek, çocuklarımızın hem eğlence hem de eğitim hayatına katkı sağlayacak yeni tematik parklar yapmayı planlıyoruz. 22 dönüm alan üzerinde hayata geçirmeyi planladığımız temalı parkımızla çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğlenmelerini amaçlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:01
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