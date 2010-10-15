Jüristokrasinin son çırpınışları

Türkiye, 1909’dan beri, yüzyıldır devam eden üç çeşit oligarşik hegemonyanın kıskacı içerisindedir: Bürokratik hegemonya, militarist hegemonya ve jüristokratik hegemonya... Mustafa Reşit Paşa’nın merkeziyetçi Tanzimat yönetimi 1876’ya kadar devam etmiş; Abdülhamid Han zamanında iktidarın ağırlığı yeniden ‘Bâb-ı ÂlÓ’ den Saray’a geçmiş ve Sultan Abdülhamid’in 1909’da ‘İttihatçı Çete’ tarafından tahttan indirilmesiyle ‘militarist hegemonya’ başlamıştır. Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki dönemde Atatürk, militarist hegemonyayı sınırlandırmış ve askerin politikaya müdahalesini engellemiştir. Lâkin 1960’tan sonra başlayan ve yarım asır devam eden ‘Darbeler Dönemi’, militarist hegemonyanın 2007-2010 yılları arasında çözülmeye başlamasıyla sona ermiştir. 2009’dan sonra İttihatçılar’ın başlattığı ‘bürokratik hegemonya’ ise, Cumhuriyet’in ilk döneminden itibaren CHF (Cumhuriyet Halk Fırkası) tek parti yönetimi etrafında şekillenmiştir. CHP’li bürokrasi elitinin hâkimiyeti DP döneminde de devam etmiş ve gücünü millet iradesinden alan DP iktidarı gerçek anlamda muktedir olamamıştır. CHP bürokrasisinin ordu ve yargı dışındaki bu hegemonyası ANAP iktidarına kadar devam etmiş, 1984 yılından itibaren tasfiye edilmiştir. ‘Jüristokratik hegemonya’nın CHP istikametindeki oluşumu 27 Mayıs’tan sonra başlamış, Yassıada Mahkemesi’nin sefaleti bir bakıma CHP partizanlığı doğrultusundaki jüristokratik hegemonyaya başlangıç teşkil etmiştir. 27 Mayıs Darbe Dönemi’nde, CHP’li olmayan bürokrasi, ordu ve yargı mensuplarının tasfiyesi, yarım asır devam edecek jüristokratik hegemonyayı kolaylaştırmıştır. Millet iradesiyle demokratik yolla iktidara gelemeyenler, ordu ve yargıyı kullanarak siyasi iktidarı paylaşmaya çalışmışlardır. Jüristokratik hegemonya, özellikle 1990 sonrası CHP’li mezhepçi adalet bakanlarının ve eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in gayretleri neticesinde, HSYK, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’da CHP partizanlığıyla kendini göstermiştir. Jüristokratik hegemonya, HSYK’da ve yüksek yargıda ideolojik ve peşin hükümlü iktidar alanları oluşturmuş; seçilmiş siyasi iktidarların meşru yönetimlerini baltalamış ve yasama ile yürütmenin yetkilerini gasp etmiştir. TBMM’nin yerini alarak ve üstüne çıkarak iptal kararları veren Anayasa Mahkemesi, yerindelik kararları veren ve yeni idari tasarruflar ikame eden Danıştay, son referandum konusunda siyasi parti gibi davranan Yargıtay ve yargıdaki kadrolaşmada ‘saadet zinciri’ oluşturan HSYK, demokratik rejimlerde söz konusu olmayan bir jüristokratik hegemonyanın devamını gerçekleştirmiştir. 12 Eylül 2010 Referandumu, jüristokratik hegemonyaya vurulmuş bir milli irade darbesidir. (..) Hasan Celal Güzel, VATAN