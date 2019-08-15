0553 313 94 23

Jüpiter, gençken oluşum aşamasındaki bir gezegenle çarpışmış olabilir

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:13
Jüpiter, gençken oluşum aşamasındaki bir gezegenle çarpışmış olabilir

ANKARA (AA) - Jüpiter'in, Güneş Sistemi'nin erken döneminde, henüz oluşum aşamasındaki bir gezegen ile çarpışmış olabileceği bildirildi.

Phys.org sitesinin haberine göre, ABD'de Rice, Çin'de Sun Yat-sen üniversitelerinden gök bilimciler, yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önceki dev bir çarpışmanın, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno'nun şaşırtan gözlemlerini açıklayabileceği sonucuna vardı.

Rice Üniversitesinden Andrea Isella ve Çinli meslektaşı Shang-Fei Liu, Juno'nun, Jüpiter'in çekirdeğinin sanılandan daha az yoğun ve yaygın olduğunu ortaya koyan çekimsel okumalarından yola çıkarak binlerce bilgisayar simülasyonu üzerinde çalıştı.

Tüm senaryolarda Jüpiter'in ilk birkaç milyon yıl içinde Dünya'dan 10 kat büyük kütleye sahip, embriyo halindeki bir gezegeni yutma olasılığının en az yüzde 40 olduğu, buna da büyük olasılıkla bir çarpışmanın yol açtığı gözlendi.

Gök bilimciler, çarpışmanın etkisiyle, üstte daha az yoğun tabakalarla olmak üzere, Jüpiter'in çekirdeğinin yoğun içeriklerinin içi içe geçmiş olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları, Nature dergisinde yayımlandı.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:13
  1. çarpışma
  2. gezegen
  3. Güneş Sistemi
  4. Juno
  5. Jüpiter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
    1. Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını..
    2. AK Parti teşkilatlarla..
    3. Manisa Büyükşehir’in fabrikası parke..
    4. 11 milyon dolarlık İHA'dan sonra..
    5. Ahmet Bulut’tan Falcao transferine..
    6. "Falcao transferinde olumsuz bir şey..
    7. Gazinin darp edildiği kafede rezalet!..
    8. Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9..
    9. TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın..
    10. Umut Işığı ihtiyaç sahiplerine ışık..
    11. KMÜ’ye 3 bin 992 yeni öğrenci
    12. Denizlispor Başkanı Çetin'den..
    13. Büyükşehir ve AFAD’dan kurtarma..
    14. Üstüne ağaç devrilen orman işçisi ağır..
    15. Doğu Perinçek'in Esed aşkı depreşti
    16. Deprem bölgesinde çadırda yaşam devam..
    17. Tokat’taki yangınla ilgili 1 kişinin..
    18. Başkan Çerçi, YEGEM’in başarılı..
    19. UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren..
    20. Denizlispor Başkanı’nı, polisin biber..
    21. Sahaya atlayan kişi mahkemeye sevk..
    22. Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden..
    23. "Türkiye’nin Afrika’ya açılması,..
    24. Aracını çekiciye bağladı, feci şekilde..
    25. Van OSB’de bayramlaşma
    26. Boluspor'da transfer çalışmaları
    27. Boluspor'da transfer çalışmaları
    28. "16. İstanbul Bienali"nin yeni..
    29. Dünya e-Basın Konseyi Genel Başkanı..
    30. 85.’si düzenlenen Dursunbey Panayırı..
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?
    Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu atamaya kimlerin sevindiğinden haberiniz var mı?
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu