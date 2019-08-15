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Jüpiter bir gezengenle çarpışmış olabilir

Jüpiter'in, Güneş Sistemi'nin erken döneminde, henüz oluşum aşamasındaki bir gezegen ile çarpışmış olabileceği belirtildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:56
Jüpiter bir gezengenle çarpışmış olabilir

Phys.org sitesinin haberine göre, ABD'de Rice, Çin'de Sun Yat-sen üniversitelerinden gök bilimciler, yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önceki dev bir çarpışmanın, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno'nun şaşırtan gözlemlerini açıklayabileceği sonucuna vardı.

Rice Üniversitesinden Andrea Isella ve Çinli meslektaşı Shang-Fei Liu, Juno'nun, Jüpiter'in çekirdeğinin sanılandan daha az yoğun ve yaygın olduğunu ortaya koyan çekimsel okumalarından yola çıkarak binlerce bilgisayar simülasyonu üzerinde çalıştı.

Tüm senaryolarda Jüpiter'in ilk birkaç milyon yıl içinde Dünya'dan 10 kat büyük kütleye sahip, embriyo halindeki bir gezegeni yutma olasılığının en az yüzde 40 olduğu, buna da büyük olasılıkla bir çarpışmanın yol açtığı gözlendi.

Gök bilimciler, çarpışmanın etkisiyle, üstte daha az yoğun tabakalarla olmak üzere, Jüpiter'in çekirdeğinin yoğun içeriklerinin içi içe geçmiş olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları, Nature dergisinde yayımlandı.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:56
  1. NASA
  2. Jüpiter keşif uydusu Juno
  3. ABD
  4. Çin
  5. Jüpiter

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