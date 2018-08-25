Junior Sornoza kimdir? Junior Sornoza Türkiye'de hangi takımda oynayacak?

Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürerken, Fluminense'de forma giyen 24 yaşındaki Junior Sornoza'ya teklif yaptığı öğrenildi. Peki yaşındaki Junior Sornoza kimdir? yaşındaki Junior Sornoza kaç yaşında ve nereli?

24 yaşındaki Ekvadorlu 10 numara, futbolculuk kariyerine ülkesinin takımlarından Indipendiente forması altında başladı. 2014/15 sezonunda kiralandığı Meksika ekiplerinden Pachuca'nın formasını 1,5 yıl terleten Ekvadorlu oyuncu, yetiştiği kulübe geri dönüp 6 ay daha formasını giydikten sonra 1,53 milyon Euro karşılığında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin yolunu tuttu. Junior Sornoza, asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen sol kanat ve ikinci forvet rolü ile santrafor pozisyonlarında da forma giyebilmekte. 1.66 boyunda ve 10 numara pozisyonunda görev alan Sornoza, bu sezon Fluminense formasıyla şu ana kadar 19 maça çıkarken henüz gol atma başarısı gösteremedi.