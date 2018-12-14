Juncker'den Orban'a "yalan haber" suçlaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı "yalan haberlerin kaynağı" olmakla suçladı.

Juncker ve AB Konsey Başkanı Donald Tusk, AB üyesi ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonu'nun yalan haberlerle ilgili bazı düzenleme teklifleri hazırladığını anımsatan Juncker, "Orban gibi burada oturan bazı başbakanlar yalan haberlerin asıl kaynağıdır. Orban'ın Brexit sürecinin sorumlusu ben olduğum yönündeki sözleri ve Brexit'in sorumlusu göçmenler ifadeleri yalan haberdir. Suçu sadece başkalarına atmayalım, kimin yalan haberci olduğuna bakalım." diye konuştu.

AB Konsey Başkanı Tusk de yalan haber ve yanlış bilgilendirmenin son dönemde kasıtlı bir biçimde, geniş çapta ve sistematik bir hal aldığına dikkati çekti.

Yalan haberlerde artış görüldüğüne dikkati çeken Tusk, "Yalan haber tehdidine karşı koymakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Tusk, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde yalan habere karşı gerekli adımların hızlı bir biçimde atılacağını vurguladı.