Juncker'den Batı Balkanlar uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Genel Kurula hitabından sonra söz alan Juncker, Macron'un AB'nin geleceği ve "Avrupa egemenliği" ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

"YENİDEN SAVAŞA DÖNÜLMESİNİ İSTEMİYORUM?"



AB'nin 2003'te Balkan ülkelerine gelecek perspektifi olarak taahhütlerde bulunduğunu hatırlatan Juncker, "Ben naif değilim, sorunların farkındayım. Batı Balkan ülkelerinin göstermeleri gereken çabanın farkındayım. Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum." dedi.

Macron'a "Gerçek Fransa geri döndü" sözleriyle hitap eden Juncker, Almanya ve Fransa’nın yakınlaşmasından memnun olduğunu belirterek, "Fakat AB sadece Fransa ve Almanya’dan ibaret değil. AB'nin 28 üyesi var. Yarın 27 (Brexit) olacağız. Bu motorun çalışmaya devam etmesi için diğerleriyle de iş birliği gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Karadağ, AB ile üyelik müzakerelerini yürütüyor. Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova gibi ülkelerin AB aday adaylığı süreci ise devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, şubat ayında Batı Balkanlar stratejisini açıklamış, Batı Balkanlar'da yer alan ülkelerin AB üyeliği için 2025 tarihi üzerinde bir tartışma olduğunu söyleyerek, "2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." demişti.