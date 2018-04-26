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Juncker: 2 Yunan askeri serbest bırakılmalı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askeri konusuna "Türkiye’de tutuklulukları devam ediyor. Oradaki varlıkları Türkiye’nin güvenliği için söz konusu olamaz. Mutlaka serbest bırakılmaları lazım" dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:02
Juncker: 2 Yunan askeri serbest bırakılmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Propolis Pavlopoulos ile görüştükten sonra Yunan parlamentosunda bir konuşma yaptı.

''MUTLAKA SERBEST BIRAKILMALI''

Juncker konuşmasında 2 Yunan askeri konusuna da değinerek "Türkiye’de tutuklulukları devam ediyor. Oradaki varlıkları Türkiye’nin güvenliği için söz konusu olamaz. Mutlaka serbest bırakılmaları lazım" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Yunan ekonomisine de değinerek, Yunanlılara dikkatli olmalarını tavsiye etti. Juncker, "Artık bu son ekonomik önlem paketi olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 19:02
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