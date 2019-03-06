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Jülide Sarıeroğlu: Enflasyon oranlarını tek haneli rakamlara getiren AK Parti iktidarıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye’yi uçuşa geçirecek, Türkiye’yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz." dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:20
Jülide Sarıeroğlu: Enflasyon oranlarını tek haneli rakamlara getiren AK Parti iktidarıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Türkiye’yi uçuşa geçirecek, Türkiye’yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, "Çok kıymetli bir aileyiz. Bunu her zaman aklımızda bulundurmamız ve partimize dört elle sahip çıkmaya devam etmemiz lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 24 Haziran'daki seçimin ardından, hala süreci hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Türkiye’yi uçuşa geçirecek, Türkiye’yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletin her şeyin farkında olduğunu, 17 yıldır ekonominin sağlam temeller üzerine oturduğunu ve en son yaşanan ekonomik saldırılara karşı çok güçlü şekilde göğüs gerdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Enflasyon oranlarını tek haneli rakamlara getiren AK Parti iktidarıdır. Geçmişte enflasyon canavarıyla alakalı yaşadığımız o süreçler aklımızdadır. 31 Mart gecesi istikrarın devam etmesiyle birlikte her şey daha iyi rayına girecektir. Yeni bir ekonomik program hayata geçirildi, enflasyonla mücadele programı. Son açıklanan enflasyon rakamlarında da düşüş eğiliminin başladığını görüyoruz. Seçimlerden sonra istikrarın devamı ile birlikte hiçbir sıkıntı ve sorun kalmayacaktır.

Milletimiz kenarda el ovuşturanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermediyse, her sıkıntılı dönemde basireti ve ferasetiyle olaya el koyduysa, 31 Mart’ta da Türkiye’nin önünü daha da açacaktır. Önümüzdeki 4,5 sene seçimsiz bir dönem, tekrardan reform sürecini başlatacağımız bir 4,5 yıl olacaktır. Cumhurbaşkanımız tarafından manifestomuz açıklandı. Bu dönemde belediyecilik anlayışımız şeffaf, istişare odaklı yeni bir dönem olacak. Bu seçimlerden yüzümüzün akıyla çıkacağız."

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ile Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:20
  1. Konya
  2. Niğde

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