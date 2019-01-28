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JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı

28 Ocak 2019 Pazartesi 21:20
JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası

İSTANBUL (AA) - JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası, sona erdi.

Ulusal JuJitsu Federasyonu tarafından, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen ve 2 gün süren organizasyon, final müsabakalarıyla son buldu. Beylikdüzü Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde alt minik, minik, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler, veteranlar ve absolut kategorilerinde yapılan turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, turnuvaya 18 kulübün 15 kadın, 136 erkek olmak üzere, 151 sporcu ile katıldığını söyledi.

Başarılı bir turnuva gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, geleneksel hale getirilecek turnuvaya katılımın artacağına inandığını dile getirdi. Emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, Mart ayında Balıkesir'de Türkiye şampiyonası düzenleyeceklerini ifade etti.

Alt minik erkeklerde Adnan Karaismail (siklet-27 kg), Furkan Doğruyol (34 kg), Ata Güse (38 kg), Demiz Kaan Yaşarkılıç (42-46 kg), alt minik kadınlarda Şahsina Yaşa (25 kg), minik erkeklerde Muhammed Azbergen (34 kg), Aras Boran (38 kg), Ege Solak (42 kg), Muhammed Günçiçek (50 kg), minik kadınlarda, Aysu Baydaş (32 kg), yıldız erkeklerde Çağan Aslan (37 kg), Enes Taylan İlik (41 kg), Efe Mutlu (50 kg), Melih Kırbaç (55 kg),Yaroslav Riabtsev (-66 kg), Mehmet Yasin Yağız (+94), yıldız kadınlarda Şenay Daban (40 kg), Berra Mirasyedi (52-63 kg), ümit erkeklerde Kaan Berk Acar (66 kg), Emir Erkan (73 kg), Hakan Akgün (81 kg), Ahmad Bilal Shilazi (+81 kg), genç erkeklerde Okyanus Boğlu (-62 kg), Şahin Samet (69 kg), Özkan Özyürek (77 kg), Dayanch Allaberdiev (85 kg), genç kadınlarda Emine Çelebi (55-62 kg), büyük erkeklerde Mir Celal Hasani (69 kg), Halil Amir (77 kg), Emran Afizov (85 kg), Yiğitcan Ergier (94 kg), veteran erkeklerde Raul Rajaplı (69 kg), Bahadır Kavas (85 kg), Ercan Gülsever (+94), absolute erkeklerde ise Fırat Karakoç (mavi siklet), Devran Umut Tuzla (mor siklet) ve Egemen Baranok (kahverengi siklet) birinci oldu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 21:20
  1. JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası
  2. Ulusal Jujitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan

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