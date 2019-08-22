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Judocularda öncelik Tokyo kotası

- Erkek Milli Takım Antrenörü Irakli Uznadze:"2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi kota ve puan kazandıran bu son dünya şampiyonasında güçlü rakiplerle karşılaşacağız"- Kadın Milli Takım Antrenörü Ercan Çakıroğlu:"2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanan sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
Judocularda öncelik Tokyo kotası


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Japonya'da, 25-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takımı olimpiyat kotasını artırmak için mücadele edecek.

Judo Erkek Milli Takım Antrenörü Irakli Uznadze ve Kadın Milli Takım Antrenörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine dünya şampiyonası hazırlıkları ve hedeflerini değerlendirdi.

Uznadze, Tokyo'daki şampiyonanın olimpiyatlara kota vermesi nedeniyle bütün sporcular için zorlu geçeceğini ifade etti.

Hazırlıklarını madalya kazanmak için yaptıklarını dile getiren Gürcü antrenör, "2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi kota ve puan kazandıran bu son dünya şampiyonasında güçlü rakiplerle karşılaşacağız." dedi.

Belirledikleri hedef ve dereceleri elde etmek için sporcuların çaba göstereceğine inandığını vurgulayan Uznadze, şunları söyledi:

"Biz bu bilinçle hazırlık çalışmalarımızı planladık ve neticesini almak için çaba göstereceğiz. Grand Prix ve Grand Slam müsabakalarının yanı sıra Avrupa Oyunları'nda tatamiye çıkan milli sporcuların gösterdiği performanslar doğrultusunda, mevcut olimpik yarışmacı statüsü kazanan isimleri artırmak için 2020 yılına kadar yoğun bir çalışma içinde olacağız. Dünya şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları için önemli bir gösterge olacak."


- "Kadın sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek"


Kadın Milli Takım Antrenörü Ercan Çakıroğlu, Dünya Judo Şampiyonası'nın olimpiyatlar öncesinde önemli bir sınav olduğunu ifade etti.

Şampiyonada mücadele edecek sporcuların hazırlıklarını en iyi şekilde gerçekleştirdiğini anlatan Çakıroğlu, "Olimpiyat yolunda önemli bir şampiyona. Dünya şampiyonasında eleme açısından sayısal kotayı artırmak için mücadele sergileyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çakıroğlu, Japonya'da tatamiye çıkacak sporcuların bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğine dikkati çekerek, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanan sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Bunu da dünya şampiyonasında gösterme şansı bulacaklardır." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:04
  1. Dünya Şampiyonası
  2. Erkek Milli Takım Antrenörü Irakli Uznadze
  3. Japonya
  4. judo
  5. Kadın Milli Takım Antrenörü Ercan Çakıroğlu
  6. Tokyo

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