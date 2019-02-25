Judo Türkiye Şampiyonasından 3 Madalya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) faaliyet programında yer alan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası 35 ilden 189 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) faaliyet programında yer alan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası 35 ilden 189 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu.

Karaman’ın ev sahipliğinde Yunus Emre Spor Salonu’nda 2 gün boyunca devam eden şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler, ümit gençler, büyükler ve takım kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda madalyalar sahiplerini buldu.

Kayseri’den yarışan sporculardan gençler +100 kg’da yarışan Atila Dinçaslan altın madalyanın sahibi olurken, 63 kg’da Selin Erdoğan ikinci, 81 kg’da Ömer Genç üçüncü olarak şampiyonayı başarıyla tamamladılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonasında derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.