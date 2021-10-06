Juan Pablo Montoya kimdir? Juan Pablo Montoya nereli kaç yaşında?

Juan Pablo Montoya Roldán (d. 20 Eylül 1975 Bogotá, Kolombiya) Kolombiyalı sürücü NASCAR yarış pilotu. Eski Formula 1 pilotu.İlk F1 yarışına 2001 yılında williams F1 ile Avustralya'da çıkmıştır son yarışı ise 2006 Amerika yarışıdır. F1 kariyeri boyunca Williams ve McLaren takımlarında yarışmıştır.

Juan Pablo Montoya Formula 1 tarihindeki en hızlı ve agresif pilotlardan biridir ayrıca gelmiş geçmiş en yüksek hıza ulaşmıştır (372,6 km/s). Günümüzde henüz kırılamayan pist rekorları vardır Hockenheimring 2001, İstanbul park 2005, İnterlagos 2004, Nürburgring 2001, bunlardan bazılarıdır. F1 kariyeri boyunca 95 yarışa katılmış ve toplamda 307 puan toplamıştır (eski puan sistemi ile) 7 yarış kazandı 30 kez podyuma çıktı 13 pol pozisyonu kazandı ve en hızlı 12 tur zamanı yapmıştır. 2006'da McLaren'le anlaşmazlık yaşadı ve sezon bitmeden McLaren den ayrıldı ve NASCAR'a geçti. Montoya evli ve üç çocuk babasıdır.