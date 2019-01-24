Juan Guaido kimdir? Venezuela'da darbe son dakika Venezuela'da neler oluyor son durum

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido kendisini Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yerine geçici devlet başkanı olarak ilan etti ve ABD'nin yanı sıra Güney Amerika'daki çeşitli devletlerin de desteğini aldı. Peki Juan Guaido kimdir? Juan Guaido kaç yaşında?

Son dakika haberine göre; Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, devlet başkanlığı yemini ederek ülkenin "geçici devlet başkanlığı" görevini üstlendiğini açıklandı. Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurdu. Trump'ın bu hamlesine karşı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi. Ayrıca Maduro; halka yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.” açıklamasında bulundu.

Venezuela'da muhalif siyasetçi Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etti ve ABD'nin yanı sıra Güney Amerika'daki çeşitli devletlerin de desteğini aldı. Peki Juan Guaido kimdir ve nasıl ABD tarafından Venezuela'nın meşru lideri olarak görülen bir siyasetçiye dönüştü? 28 Temmuz 1983 doğumlu olan Juan Guaido ilk olarak 2007'de dönemin devlet başkanı olan Hugo Chavez'e karşı yürütülen öğrenci protestoları sırasında siyasete girdiğini söylüyor. 2007'de Chavez devlet başkanlığında dönem sınırlamasını kaldıran, devlet başkanına tek başına OHAL ilan etme yetkisi veren ve devletin ekonomi üzerindeki kontrolünü artıran yasal değişikliği referanduma götürmüş ve yüzde 51 ile reddedilen teklif Chavez'e ilk ve tek yenilgisini yaşatmıştı.

Toprak kayması nedeniyle evsiz kaldı

Sosyalist Enternasyonel üyesi Voluntad Popular (Halk İradesi) Leopoldo Lopez, referandum zaferinin ardından popülerliğini artırdı. Lopez 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanınca 2015'teki Ulusal Meclis'te partisinin diğer partilerle kurduğu ittifaka liderlik etmesi için, o seçimde meclise giren kendisinden 12 yaş genç Juan Guaido'yu aday gösterdi.

Venezuela'nın Vargas eyaletinde doğan Guaido'nun ailesi, 1999 yılında bölgede 30 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan bir toprak kaymasından sağ kurtulsa da evsiz kalmıştı. O dönemde lise öğrencisi olan Guaido, 2000 yılında liseden, 2007 yılında Andres Bello Katolik Üniversitesi'nden mezun oldu. Sonrasında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gördü. New York Times gazetesine konuşan Guaido'nun arkadaşı Juan Carlos Michinel, Guaido'ya mezun olduktan sonra Meksika'da bir iş teklif edildiğini fakat ülkesini değiştirmek için bunu reddedip Venezuela'da kaldığını anlattı. Guardian gazetesine konuşan muhalif siyasetçi ve Guaido'nun arkadaşı Freddy Guevara "Guaido bir savaşçı ve bir iyimser. Mütevazı ve içten. Herkesle iyi anlaşır, bildiğiniz siyasetçi profilinde değildir" demişti.

2017'de sokaklarda

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ittifakı 2015'teki seçimde Ulusal Meclis'teki çoğunluğunu kaybetti. Maduro 2017 yılında bu meclisi lağvederek yeni bir anayasa için Kurucu Meclis kuracağını ilan etti. Muhalefet bu seçimi boykot edince Kurucu Meclis'in tamamı hükümet yanlılarından oluştu. 2017'de bu gelişmeleri protesto etmek için halkı sokağa çağıran siyasetçiler arasında yer alan Guaido, bu protestolardan bir izi, polisin plastik mermisinin izini boğazında taşıdığını söylüyor.

İlk destek Başkan Erdoğan'dan

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve 'Kardeşim dik dur! Yanındayız' diyerek desteklerini ilettiğini açıkladı. Maduro, yaptığı konuşmada Türkiye'ye selam gönderdi.

Maduro'ya destek veren ülkeler

ABD destekli darbe girişimine karşı, Türkiye, Rusya, Küba, Meksika, Bolivya, Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'yu desteklediklerini açıkladı.

Darbeyi destekleyen ülkeler hangileri?

ABD destekli darbeci Juan Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımasına 9 ülkeden destek geldi. Fransa, Brezilya, Peru, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Paraguay, Ekvador, Arjantin ve Kanada Trump'ın kararını desteklediğini açıkladı.

Buraya nasıl gelindi?

Hugo Chavez 1999 yılında iktidara geldiğinde üç şeye sahipti: Karizma, vizyon ve siyasetini şekillendirebileceği maddi kaynak. 2002 yılında girişilen başarısız askeri darbeden sonra hem karizmasını hem de vizyonunu perçinleyen Chavez, 2005 sonrasında petrol fiyatlarının aşırı yükselmesiyle kıtadaki en güçlü lider konumuna gelmişti. 2013 yılında Hugo Chavez hayatını kaybedip yerine Nicolas Maduro geldiğinde Venezuela’da bu üçünden de eser kalmadı. Petrol fiyatları 30-40 dolarlara kadar düştü; uzun boyu dışında bir karizması olmayan Maduro iktidara geldiğinde zaten Latin solu vizyonunu çoktan kaybetmeye başlamıştı, dolayısıyla Venezuela’da vizyon da kayboldu. Yani Venezuela kendisini güçlü kılan üç temel şeyi kaybedince siyasi çıkmaza girdi.