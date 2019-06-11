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JTI Türkiye'de yeni dönem

Şirketin Türkiye Genel Müdürlüğüne Conrad Politt getirildi- JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt: - "Gerek yarattığı istihdam gerekse yatırım ve satın aldığı yerli tütünle ekonomi ve topluma katkıda bulunan bu değerli şirketi yönetecek olmaktan ve Türkiye'de çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

11 Haziran 2019 Salı 09:05
JTI Türkiye'de yeni dönem

ANKARA (AA) - Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürlüğüne Conrad Politt atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2'nci büyük sigara şirketi JTI Türkiye'nin Genel Müdürlüğüne getirilen Politt, kuruluşun ülkedeki satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Politt, yeni görevine ilişkin, "JTI Türkiye kurulduğu günden bugüne değin 1,3 milyar dolar yatırım yapmış büyük bir şirket. Gerek yarattığı istihdam gerekse yatırım ve satın aldığı yerli tütünle ekonomi ve topluma katkıda bulunan bu değerli şirketi yönetecek olmaktan ve Türkiye'de çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- Birçok ülkede görev yaptı

İş hayatına 1992'de Almanya'da Reemtsma şirketinde Ürün Müdürü olarak başlayan Politt, 1994-1997 yıllarında Hamburg 1 TV'de satış ve pazarlama direktörlüğü görevini yürüttü. Daha sonra tekrar Reemtsma'ya dönen Politt, 2005'e kadar farklı pozisyonlarda yöneticilik yaptı.

Politt, 2006'da JTI'a katılarak, şirketin Cenevre'deki merkezinde marka portföy strateji direktörü olarak çalışmaya başladı. 2007-2008 yıllarında Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev alan Politt, 2011 sonuna kadar Genel Müdür olarak Macaristan pazarını yönetti.

Ardından JTI Almanya'da şirketin pazarlama ve satış operasyonunu 5 yıl yöneten Politt, son olarak Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan Genel Müdürü olarak görev yaptı. Göttingen Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden master derecesiyle mezun olan Politt, evli ve iki çocuk babası.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:05
  1. Japan Tobacco International
  2. JTI
  3. JTI Türkiye Genel Müdürü Conrad Politt

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