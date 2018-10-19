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JPMorgan`dan Amerika ekonomisine resesyon uyarısı

JPMorgan Chase & Co.`nun modeline göre Amerika ekonomisinin gelecek iki senede resesyona girme olasılığı %60`ın üzerinde.

19 Ekim 2018 Cuma 12:03
JPMorgan`dan Amerika ekonomisine resesyon uyarısı

JPMorgan Chase & Co. tarafından izlenen bir modele göre, ABDekonomisinin önümüzdeki iki yılda resesyona girme olasılığı yüzde 50-50'nin üzerinde.

Araştırmacıların hazırladığı notta, ABD'nin bir yıl içinde resesyona girme olasılığının yaklaşık yüzde 28 ve gelecek iki yılda yüzde 60'ın üzerinde olduğu kaydedildi. Öte yandan, üç yıl içinde bu olasılığın yüzde 80'in üzerine çıktığı kaydedildi.

JPMorgan'ın modeli, tüketici ve iş dünyası güveni göstergelerinden, erişkinlerin iş gücüne katılımı, tazminat artışı ve GSYH'deki payı itibariyle dayanıklı tüketim malları ve inşaat sektörü gibi değişkenleri içeriyor. Banka'nın bu göstergesi, New York Fed'in göstergesine göre daha kötümser. Zira New York Fed'in göstergesine göre, önümüzdeki 1 yıl içinde resesyon olasılığı yüzde 14.5 seviyesinde.

KAYNAK: BORSA GÜNDEM

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:03
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