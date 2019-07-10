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JP Morgan'a uyuşturucu şoku! 20 ton kokain yakalandı

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan JP Morgan'a ait olan MSC Gayane isimli gemide, piyasa değeri yaklaşık 1,3 milyar dolar olan 20 ton kokain ele geçirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
JP Morgan'a uyuşturucu şoku! 20 ton kokain yakalandı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma ajanları Philadelphia limanında MSC Gayane isimli gemide piyasa değeri 1.3 milyar dolar olan 20 ton kokain ele geçirdi. The Wall Street Journal'ın haberine göre gemi JP Morgan Varlık Yönetiminin sahibi olduğu İsviçre merkezli MSC firması tarafından işletiliyordu.

Konu hakkında bir açıklama yapan Savcı William McSwain 10 bin konteynır taşıma kapasiteli 90 milyon dolar değerindeki gemiye el konulabileceğini kaydetti.

McSwain, bu kadar büyük bir gemiye el koymanın görülmemiş bir işlem olacağını ancak yaşanan olayın da daha önce görülmemiş bir hadise olduğunu vurguladı ve ekledi: Bir araç bu kadar aşırı miktarda ölümcül uyuşturucuyu Philadelphia sularına getirmişse şehrimizi ve ülkemizi korumak adına bu işe bulaşan tüm tarafların en ağır cezaları almaları için elimizden geleni yaparız.

Şili'den yola çıkan gemi Peru, Panama ve Bahama adaları rotasını izleyerek Amerika'ya ulaşmıştı. MSC Gayane buradan da Avrupa'ya doğru yola çıkacaktı. Liberya bandıralı geminin sekiz kişiden oluşan Sırbistan ve Samoa pasaportlu mürettebatı tutuklandı. Geminin yardımcı kaptanı ve mürettebattan bir diğer kişi kokaini MSC Gayane sokmak ile suçlanıyor.

MSC şirketinden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada Amerikan makamları ön alıcı çalışmalarından dolayı kutlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Otoritelerle uzun süreli güçlü işbirliğimize dayanarak yetkililere sürekli destek teklifimizi ilettik. MSC Kanunların gerektirdiği şekilde otoritelere yardım etmekte ve işbirliğinde bulunmaktadır. Şirketimiz herhangi bir soruşturmanın hedefi konumunda değildir.

Amerikan makamları Mart ayında da kapasite bakımından dünyanın en büyük ikinci konteynır gemi operatörü olan MSC tarafından işletilen Desiree isimli gemide yaklaşık yarım ton kokain ele geçirmişti. Yetkililer Şubat ayında ise yine bir başka MSC gemisi Carlot'ta da 1.6 ton kokain bulmuştu. Bu iki olaydan sonra ABD Gümrük Ajansı MSC'yi düşük risk kategorisinden çıkarmış ve taşıdığı kargoların daha sıkı denetlenmesi kararını almıştı.

Olay hakkında Business Insider tarafından yapılan habere göre ise JP Morgan konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
  1. ABD
  2. JP Morgan

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