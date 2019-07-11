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Joss Stone İstanbul'da konser verdi

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:55
Joss Stone İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - İngiliz soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı Joss Stone, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Dünya müziğinin en özgür ruhlu sanatçılarından biri kabul edilen Grammy ödüllü şarkıcı Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Stone sahnede, "Spring" şarkısından önce şarkının isminin Türkçe karşılığını seyircilere sorarak, "İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası dünyadaki favorim olan yerlerden biri. Burada olmak çok güzel. Keşke şimdi sizinle Türkçe konuşabilseydim." diye konuştu.

Şarkı arasında izleyicilerin arasına inen Stone, "Burada olduğunuzdan emin olmak istedim. Hepiniz burada mısınız?" diyerek şarkıyı sevenleriyle birlikte söyledi.

Konserde sanatçıya geri vokal Louise Bagan'ın yanı sıra Pete Iannacone bas gitar, Steve Down gitar, Ricky Jordan davul ve Christian Lohr klavye ile eşlik etti.

Stone, cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde "Choking Kind", "Big Old Game", "Stuck On You", "Love Me", "Tell Me What We Gonna Do", "Spell On You" ve "Right To Be Wrong" gibi şarkılarının da içinde bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Konser öncesi fuaye alanında, farklı müzik türlerinden seçkileriyle DJ Merve Evirgen de performans sergiledi.

- Joss Stone

İlk gençlik yıllarında Aretha Franklin şarkılarıyla vokal çalışmaları yapan, daha sonra kendine has bir vokal tekniği geliştiren Joss Stone, ilk albümüyle Grammy ve Brit ödüllerine adını yazdırdı.

Keşifti tavrıyla dikkati çeken Stone, soul müzikle şekillenen kariyerinde James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison ve Melissa Etheridge gibi isimlerle sahne aldı.

Joss Stone, bugüne kadar 7 albüm yayınlarken, 2015'te müzikseverlerin beğenisine sunduğu "Water for Your Soul" albümü Billboard tarafından yılın en iyi "reggae" albümü seçildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:55
  1. Caz Festivali
  2. İKSV
  3. İstanbul Kültür Sanat Vakfı
  4. Joss Stone

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