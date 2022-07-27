Joshua King kimdir nereli kaç yaşında hangi pozisyonda oynuyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Fenerbahçe, Joshua King ile 10. dakikada ağları bulsa da faul gerekçesiyle gol iptal oldu. Fenerbahçe ile adı anılan Joshua King, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Joshua King'nun hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Joshua King kimdir nereli kaç yaşında hangi pozisyonda oynuyor?
Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelmiştir. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabilmektedir. Sağ ayağını kullanmaktadır. Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giymiştir. Joshua King şuan bonservissizdir. Kariyerinde çıktığı 366 maçta 79 gol 45 asist yapmıştır.