Joseph Pulitzer kimdir?

Joseph Pulitzer 10 Nisan 1847 tarihinde Macaristan'da doğdu. Amerikan İç Savaşı sırasında asker olmak için gittiği Amerika'da savaştan sonra Almanca çıkan gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Önemli çalışmalarıyla kısa sürede başarıyı yakalamış ve 1882 de New York World gazetesini satın almıştır.

İnsanların ilgisini çekecek öyküler, sansasyonlar ve skandal haberlerine verdiği önemle gazeteciliğin yönünü değiştirmiş modern gazeteciliğin öncüsü olarak kabul edilmiştir. Gazetesinin günlük tirajını 15.000'den 300.000'e çıkarmıştır. Bir süre ABD Temsilciler Meclisinde de görev yapmıştır.

Columbia Üniversitesi'ne bıraktığı parayla her yıl onun adına Pulitzer ödülü verilmektedir. 29 Ekim 1911 tarihinde 64 yaşında ABD'de yaşamını yitirmiştir.