0553 313 94 23

Joseph Pulitzer kimdir?

İşte adına birçok dalda ödül verilen Joseph Pulitzer'in hayat hikayesi..

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:36
Joseph Pulitzer kimdir?

Joseph Pulitzer 10 Nisan 1847 tarihinde Macaristan'da doğdu. Amerikan İç Savaşı sırasında asker olmak için gittiği Amerika'da savaştan sonra Almanca çıkan gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Önemli çalışmalarıyla kısa sürede başarıyı yakalamış ve 1882 de New York World gazetesini satın almıştır.

İnsanların ilgisini çekecek öyküler, sansasyonlar ve skandal haberlerine verdiği önemle gazeteciliğin yönünü değiştirmiş modern gazeteciliğin öncüsü olarak kabul edilmiştir. Gazetesinin günlük tirajını 15.000'den 300.000'e çıkarmıştır. Bir süre ABD Temsilciler Meclisinde de görev yapmıştır.

Columbia Üniversitesi'ne bıraktığı parayla her yıl onun adına Pulitzer ödülü verilmektedir. 29 Ekim 1911 tarihinde 64 yaşında ABD'de yaşamını yitirmiştir.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:36
  1. Joseph Pulitzer
  2. Joseph Pulitzer kimdir?
  3. Joseph Pulitzer Hadi ipucu
  4. Hadi ipucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askeri helikopter rahatsızlanan hasta için havalandı
    1. Askeri helikopter rahatsızlanan hasta..
    2. "İran ve Rusya, Türkiye'siz..
    3. Mustafa Sarıgül CHP belediyeciliğini..
    4. Yunan polisinden Türkiye ile ortak..
    5. Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını..
    6. İttifakla ilgili resmi açıklama: İki..
    7. Annesi emzirirken soluk borusuna süt..
    8. İngiliz parlamentosundan hükümete yeni..
    9. Sisi ve Netanyahu'dan Sina'da karanlık..
    10. Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
    11. Suudi Arabistan'daki operasyonda 6..
    12. HDP Şırnak ilçe belediye başkan adayları
    13. Hatay Valisi Doğan'dan Bayırbucak..
    14. Kemer'deki maden kazası davasında karar
    15. Fransa'da savaş uçağı radardan kayboldu
    16. HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    17. Moritanya'da nefret ve aşırılık..
    18. Pazarın zam şampiyonu belli oldu!
    19. beIN Sports Mısır'da tekrar yayında
    20. Dürümlü katliamı davası
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar