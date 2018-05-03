Josef De Souza'dan Beşiktaş'a olay gönderme! 'Bütün golleri bana yazın'
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Josef De Souza, Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yorumladı.03 Mayıs 2018 Perşembe 22:08
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza; Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş" hükmen galibiyet skorunu yazarken, "Lütfen maçın gollerini bana yazın." mesajını ekledi. Josef de Souza'nın bu mesajına sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları yoğun ilgi gösterdi
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