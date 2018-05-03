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Josef De Souza'dan Beşiktaş'a olay gönderme! 'Bütün golleri bana yazın'

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Josef De Souza, Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yorumladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:08
Josef De Souza'dan Beşiktaş'a olay gönderme! 'Bütün golleri bana yazın'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza; Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş" hükmen galibiyet skorunu yazarken, "Lütfen maçın gollerini bana yazın." mesajını ekledi. Josef de Souza'nın bu mesajına sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları yoğun ilgi gösterdi

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:08
  1. Josef De Souza
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş

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