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Josef de Souza Galatasaray'a mı transfer oluyor? Açıklama geldi

Al Ahli Kulübü Başkanı Ahmad Ali Al Sayegh, ismi Galatasaray ile anılan Josef de Souza'yı göndermeyi düşünmediklerini ve oyuncunun takımda kalacağını söyledi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:14
Josef de Souza Galatasaray'a mı transfer oluyor? Açıklama geldi

Galatasaray ile ismi anılan Josef de Souza için kulübü Al Ahli'nin başkanı Ahmad Ali Al Sayegh'ten açıklama geldi.

30 yaşındaki oyuncuyu ciddi bir yatırımla kadrolarına kattıklarını vurgulayan Al Sayegh, "Josef de Souza kadromuzun önemli isimlerinden biri ve onu göndermeyi düşünmüyoruz. 2021'e kadar sözleşmesi var ve bunu tamamlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Fernando'nun ayrılığının ardından başlayan ön libero arayışlarında Josef de Souza'nın ismi öne çıkmış ve oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gelmek istediği kaydedilmişti.

Brezilya'da tedavi görüyordu

Şubat ayında geçirdiği sakatlık nedeniyle Brezilya'da Vasco da Gama ile idmanlara çıkan Josef de Souza'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak Brezilya'da kalması da gündemdeydi.

2015 yılında Sao Paulo'dan Fenerbahçe'ye transfer olup 3 sezon sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı orta saha, geçen sezon başında 12 milyon Euro ücret ile Al-Ahli'nin yolunu tutmuştu. (Sporx)

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:14
  1. Ahmad Ali Al Sayegh
  2. Al Ahli
  3. Fenerbahçe
  4. Josef de Souza
  5. Galatasaray

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