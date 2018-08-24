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Jose Mourinho'dan 259 saniyelik ilginç rekor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United teknşk direktörü Jose Mourinho, 259 saniyelik bir basın toplatısı düzenleyerek ilginç bir rekora imza attı.

24 Ağustos 2018 Cuma 20:22
Jose Mourinho'dan 259 saniyelik ilginç rekor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho, ilginç bir uygulamaya imza attı. 

Ligin ikinci haftasında Brighton Hove'a 3-2 mağlup olmalarının ardından eleştirilerin odağında yer alan Portekizli teknik adam, meslek hayatının en kısa basın toplantılarından birini düzenledi. 

Mourinho'nun planlanandan yarım saat önce gelmesinden dolayı çok sayıda gazetecinin kaçırdığı basın toplantısı toplam 4 dakika 19 saniye sürdü. 

Basın mensuplarına çok kısa yanıtlar veren deneyimli teknik adam, 13 sorunun ardından basın toplantısının yapıldığı odadan ayrıldı. 

Mourinho yönetimindeki Manchester United, pazartesi günü sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşacak. 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 20:22
  1. Jose Mourinho
  2. Manchester United
  3. Basın toplantısı
  4. Portekizli teknik adam
  5. 259 saniyelik rekor

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