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Jorge Sampaoli kimdir? Arjantinli hoca Jorge Sampaoli Fenerbahçe'nin markajında

Fenerbahçe, sezonun 10. Haftasında bile beklediği performansı gösteremezken, fatura teknik direktörü Cocu’ya kesildi. Kulüp Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışına girdi. Fenerbahçe, Arjantinli hoca Jorge Sampaoli'yi yakın markaja aldı. Peki Jorge Sampaoli kimdir? Jorge Sampaoli kaç yaşında ve hangi takımlarda bulundu? Jorge Sampaoli Fenerbahçe’ye gelecek mi?

02 Kasım 2018 Cuma 08:46
Jorge Sampaoli kimdir? Arjantinli hoca Jorge Sampaoli Fenerbahçe'nin markajında

Fenerbahçe, sezonun 10. Haftasında bile beklediği performansı gösteremezken, fatura teknik direktörü Cocu’ya kesildi. Kulüp Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca arayışına girdi. Fenerbahçe, Arjantinli hoca Jorge Sampaoli'yi yakın markaja aldı. Peki Jorge Sampaoli kimdir? Jorge Sampaoli kaç yaşında ve hangi takımlarda bulundu?Jorge Sampaoli Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Fenerbahçe, Phillip Cocu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Jorge Sampaoli'yi getirmeyi planlıyor. Sampaoli'yle, 2015 yılında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından dünyanın en iyi teknik direktörü seçilmişti. Sampaoli, Arjantin'in Dünya Kupası’ndan erken veda etmesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde görevden alınmıştı.

Jorge Sampaoli kimdir?

Jorge Sampaoli bir sezon çalıştırdıktan sonra bir diğer Peru Ligi takımı Sport Boys Callao'nun başına geçti. İlk yıllarında bir türlü istediği düzeni kuramayan Jorge Sampaoli, birer sezon aralarla üç farklı takımın başında kendisini bulmaya çalıştı. Aradığı futbol ortamını ise Şili'de buldu ve kariyeri o günlerden sonra yükselişe geçti.

2010 yılında Club Universidad de Chile'nin başına geçen Sampaoli, bu kulüple arka arkaya iki sezon Şili Ligi şampiyonu oldu ve 2011/12 sezonunda Copa Sudamericana'yı da alarak gövde gösterisi yaptı. 22 Kasım 2012'de Şili Milli Takımı'ndan gelen teklif üzerine Club Universidad de Chile'den ayrılan Sampaoli, kalitesini ise 2014 Copa America'da Şili'yi şampiyon yaparak kanıtladı. 4 sene Şili Milli Takımı'nı yöneten Arjantinli, 27 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şili Milli Takımı ile yaptıklarından sonra ününü tüm dünyaya duyuran Sampaoli, 1 Temmuz 2016 itibarıyla hayallerini süsleyen La Liga'ya, Sevilla kulübüne doğru yola çıktı.

 

2015/16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Sevilla'nın başına geçen Arjantinli, takımını La Liga'da dördüncü yaptı ve bu kez de Arjantin Milli Takımı'ndan gelen teklifle Güney Amerika'ya yeniden dönüş sağlama kararı aldı. 2018 Dünya Kupası Elemelerini başarıyla geçen mavi beyazlılar, Rusya'da düzenlenecek turnuvaya Sampaoli önderliğinde hareket etti. Turnuvada Lionel Messi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve yıldız isimleri turnuvada iyi değerlendiremediği için sık sık eleştirilen Sampaoli, Arjantin'in turnuvaya erken veda etmesiyle 15 Temmuz 2018 tarihinde görevden alındı.

 

 

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 08:46
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