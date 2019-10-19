Jandarma Özel Harekat'tan operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.19 Ekim 2019 Cumartesi 08:10
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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