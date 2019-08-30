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Johnson'dan parlamentonun tatil edilmesine ilişkin eleştirilere yanıt

İngiltere Başbakanı Boris Johnson:- "31 Ekim'de ayrılmadan önce artık son sürece girmiş olacağız. Bu süre içerisinde parlamentonun çokça zamanı olacak"

30 Ağustos 2019 Cuma 16:08
Johnson'dan parlamentonun tatil edilmesine ilişkin eleştirilere yanıt

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentonun tatilinin uzatılması kararına ilişkin yapılan eleştirilere yönelik, vekillerin, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkışı öncesinde tartışmak için çokça vakti olacağını ifade etti.

Sky News'in haberine göre, Johnson, "31 Ekim'de ayrılmadan önce artık son sürece girmiş olacağız. Bu süre içerisinde, parlamentonun çokça zamanı olacak. (Vekiller) Brexit'i aslında gerçekleştirmeden son üç seneyi tartışarak harcadı. Daha fazla değerlendirmek için çokça vakitleri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Kraliçe 2. Elizabeth, Johnson'ın talebini kabul etmişti

Başbakan Johnson'ın çarşamba günü, 9 Eylül-14 Ekim'de parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth'e iletmiş, Kraliçe de bunu kabul etmişti.

Muhalefet ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson dün görevinden istifa etmişti. Johnson'ın anlaşmasız Brexit yanlısı tutumunu eleştiren Davidson'ın, istifa kararında, hükümetin dün aldığı parlamentoyu tatil etme kararının da etkisi olduğu belirtiliyor.

- Dilekçede imza sayısı 1,5 milyonu geçti

Öte yandan İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde, Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararına karşı imzaya açılan dilekçedeki imza sayısı, şu anda kadar bir milyon 605 bin sayısına ulaştı.

Dilekçede, "50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı iptal edilmedikçe parlamento tatil edilmemeli veya dağıtılmamalı." talebi yer alıyor.

- Brexit süreci

Bazı milletvekilleri, Johnson'ın talebini "parlamentoya darbe" diye nitelendirirken, bazıları ise Genel Kurul Salonu'ndan polis zoruyla çıkarılana kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere'nin parçası İskoçya'da ise halkın yüzde 62'si AB üyeliğinden yana oy kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:08
  1. AB
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  4. İngiltere
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