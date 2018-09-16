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John Kerry vatan hainliği ile suçlanıyor

Amerika'da Rusya soruşturması ile yargı üzerinden kıstırılan Trump yönetimi, İran üzerinden karşı hamle yaptı.

16 Eylül 2018 Pazar 08:03
John Kerry vatan hainliği ile suçlanıyor

ABD’de Rusya soruşturması ile yargı kapanına kıstırılan Trump yönetimi, İran üzerinden karşı hamle yaptı. İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’le Norveç ve Münih’te bir araya geldiğini itiraf eden eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ihanetle suçlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetimi İran’la nükleer anlaşmadan çekildiği halde Tahran’la görüşmeler yapan eski Dışişleri Bakanı Kerry’ye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Pompeo, “Amerikan tarihinde böyle bir şey görülmedi. Uygunsuzun da ötesinde” sözleriyle Kerry’e patladı.

TARİHTE EŞİ YOK

Dışişleri Bakanı Pompeo, “Bakan Kerry’nin yaptığını daha önce kimse yapmadı. Eski bir dışişleri bakanı olarak Amerikan dış politikasının altını aktif şekilde oymak görülmemiş bir şey” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER YASADIŞI

Pompeo’nun Kerry’ye çıkışı, Donald Trump’ın perşembe gecesi attığı tweetle John Kerry’yi “saldırgan İran rejimiyle yasa dışı görüşmeler yapmakla” suçlamasının ardından geldi. Trump, tweetinde, “John Kerry, aşırı saldırgan İran rejimiyle yasa dışı görüşmeler gerçekleştirdi ki bu yalnızca Amerikan halkının zararını karşılamak için yaptığımız çalışmaların altını oymaya hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

‘TRUMP’IN GİTMESİNİ BEKLEYİN’

Trump, tweetini “KÖTÜ!” şeklinde tamamlarken, “Onlara, Trump yönetiminin görevden ayrılmasını beklemelerini söyledi” şeklinde yazdı. Kerry ise suçlamayı redddiyor. Ancak Trump yönetimine yakın yorumcular, konunun “vatana ihanet”in kanıtı olduğunu savunarak, Kerry’nin hapse gönderilmesi çağrısında bulundu. Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten John Kerry, geçtiğimiz günlerde yeni kitabının (Every Day is Extra) tanıtımı içinı bir radyo programına katıldı. Kerry, bakanlık görevden ayrıldıktan sonra İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmak amacıyla İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’le Norveç ve Münih’te bir araya geldiğini anlatmıştı.

İRAN YAYILMACILIĞINI KIŞKIRTTI

İran’ı Suriye’den Yemen’e kadar yayılmacı politikalar izlemeye eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi kışkırtmıştı. John Kerry, Obama’nın Ortadoğu satrancında Dışişleri Bakanı olarak önemli bir misyon yüklenmişti.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 08:03
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